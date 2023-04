Foto zeigt Hunziker und Ramazzotti zusammen mit Enkel Cesare

Ein Bild der Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker (46) gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Eros Ramazzotti (59) sorgt in den sozialen Medien bei Fans für Aufsehen. Auf Instagram teilte Hunziker am Donnerstag ein Bild der beiden frischgebackenen Großeltern – Ramazzotti hält dort den gemeinsamen Enkel Cesare. Während der italienische Sänger den Enkelsohn in den Armen hält, beugt sich die Moderatorin angelehnt an ihren früherem Ehemann hinunter und küsst Cesare auf die Stirn.

“Wenn Cesare, der Kaiser, ruft, rennen die Großeltern”, schrieb sie unter das Bild. Am 30. März ist die gemeinsame Tochter Aurora (26) erstmals Mutter geworden. Hunziker zeigte sich damals glücklich. Aurora machte damals auf Instagram die Geburt bekannt. Sie teilte auch nach der Geburt regelmäßig Bilder aus dem Alltag der jungen Familie in den sozialen Medien. Neben den Geburten ihrer Töchter “war heute der schönste Tag meines Lebens”, schrieb Hunziker damals nach der freudigen Nachricht der Geburt auf Instagram. “Willkommen Cesare.” Nach eigenen Angaben durfte sie sogar bei der Geburt ihres Enkels dabei sein.

Hunziker ist im deutschsprachigen Raum vor allem von ihren Auftritten bei “Wetten, dass..?” bekannt. Im italienischen Canale 5 moderiert sie jetzt die Show “Michelle Impossible & Friends”.