Rom – Zwei Tage nach den Wahlen, die dem Mitte-Rechts-Bündnis satte Mehrheiten in beiden Parlamentskammern und der Chefin von Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ein persönliches Spitzenergebnis bescherten, fragen sich viele, woher der Erfolg von Fratelli d’Italia – eine Partei, die vor vier Jahren kaum mehr als vier Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte – kommt. Angesehene Experten, die die Wählerströme analysierten, liefern auf diese Frage erste Antworten.

Diesen Experten zufolge steht fest, dass Giorgia Meloni besonders unter den Frauen punkten konnte. Es scheint paradox, dass nach einem Wahlkampf, in dem diskutiert wurde, ob ein Sieg der Mitte-Rechts-Koalition von Giorgia Meloni das Recht auf Abtreibung infrage stellen würde, es besonders die Stimmen der Frauen waren, die Giorgia Melonis Fratelli d’Italia belohnten. Laut einer vom Umfrageinstitut Swg erstellten Wählerstromanalyse trugen mit 27 Prozent die Frauen überproportional zum Erfolg von Giorgia Meloni bei. „Frauen wählten eine Frau“, fasst einer der Experten mit einem Satz das Ergebnis seiner Stimmenauswertung zusammen. Das ist auch deshalb überraschend, weil gerade Rechtsparteien sonst eher Männer ansprechen.

Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Mit 21 Prozent der Frauenstimmen wurde auch die Demokratische Partei PD verglichen mit dem Anteil der männlichen Stimmen vermehrt von Frauen gewählt. Leider setzte sich aber auch bei dieser Wahl der sich seit Jahren verfestigende Trend, dass Frauen seltener zur Wahl gehen, fort. Mit einem Anteil von 41 Prozent ist der Anteil der Nichtwähler unter den Frauen wesentlich höher als bei den Männern.

Die Analysen des Wahlergebnisses offenbaren aber auch weitere überraschende Ergebnisse. Wie das Datenanalyseinstitut YouTrend hervorhebt, erzielte die Fünf-Sterne-Bewegung, die ihren Wahlkampf mit der Verteidigung des Bürgergeldes führte, in Städten mit einer Arbeitslosenquote zwischen zehn und 15 Prozent ein überproportional hohes Ergebnis. In Wahlkreisen, die im Verhältnis zum Landesdurchschnitt einen höheren Anteil von Hochschulabsolventen aufweisen, wurden hingegen der PD und das Zentrumsbündnis Azione-Iv bevorzugt. In Gemeinden mit einem hohen Ausländeranteil wiederum konnten die Fratelli d’Italia stark punkten.

Zudem bestätigten die heurigen Parlamentswahlen die Vermutung der Experten, dass sich der Anteil der Wahlmuffel weiter erhöht. Es waren insbesondere die Frauen, die Süditaliener und Personen mit mittlerem und unterem Bildungsabschluss sowie Erwerbslose, die den Wahlurnen fernblieben. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass Arbeiter und Angestellte verglichen zur gesamten Erwerbsbevölkerung einen höheren Anteil der Nichtwähler stellen. Jene, die sich dennoch zum Wahllokal begaben, schenkten überproportional der Fünfsternebewegung ihr Vertrauen.

Auch die Jungwähler konnten für die Wahl kaum begeistert werden. Die Wähler unter 34 Jahren straften die traditionellen Parteien ab, was den Datenanalysten zufolge zeige, wie ausgeschlossen sie sich von den Programmen der etablierten Parteien fühlen. Immer laut dem Bericht von YouTrend wählten jene, denen das Klima, die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und die Zukunft Sorgen bereitet, verstärkt das Bündnis aus Linken und Grünen. Aber auch das Zentrumsbündnis Azione-Iv konnte unter den Wählern unter 44 Jahren Erfolge verbuchen.

Wirft man einen Blick auf die einzelnen Regionen, wird offenbar, dass die diesjährigen Parlamentswahlen auf politischer Ebene ein wahres Erdbeben verursachten. In all seinen Hochburgen in der Lombardei und in Nordostitalien wurde Salvinis Lega von den Fratelli d’Italia geschlagen. In einigen Gegenden verbuchte Melonis Partei sogar die dreifache Stimmenanzahl ihres „Juniorpartners“.

Für die Linke besonders schmerzlich ist hingegen die Erkenntnis, dass es keine „roten Regionen“ mehr gibt. Sowohl in der Toskana als auch in der Emilia-Romagna ließ das Mitte-Rechts-Bündnis die Linkskoalition hinter sich. Nur in der mittleren Emilia konnten sich einige „rote Wahlkreise“ halten. Der Süden hingegen – 70 Prozent der Bürgergeldbezieher leben in Süditalien – erlebte ein Erstarken des M5S. Die Bewegung wurde in vielen süditalienischen Regionen stimmenstärkste Einzelpartei. Allerdings wurden fast alle Wahlkreise vom von Giorgia Meloni geführten Mitte-Rechts-Bündnis erobert.

Das größte Problem, dem alle Parteien sich werden stellen müssen, ist aber jenes, die Nichtwähler dazu zu bewegen, zu den Wahllokalen zurückzukehren. Am 25. September gingen weniger als 64 Prozent der wahlberechtigten Italiener zur Wahl.