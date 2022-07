Fünf-Sterne-Bewegung steht hinter der Regierung

Rom – Zuletzt kriselte es etwas im Gebälk der italienischen Regierung. Zwischen dem früheren Regierungschef und jetzigem Fünf-Sterne-Chef Giuseppe Conte und Premier Mario Draghi schien die Harmonie abhandengekommen zu sein. Die Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine sorgte zudem beim M5S für Abspaltungen.

Nun scheinen die Wogen zumindest vorerst geglättet worden zu sein. Medienberichten zufolge will die Fünf-Sterne-Bewegung die Regierung weiter stützen. Sie fordern aber ein Festhalten am Superbonus sowie am Bürgereinkommen, wie Parteichef Conte heute zu Ministerpräsident Draghi sagte. Außerdem fordert die Fünf-Sterne-Bewegung, dass die Lohnnebenkosten gesenkt werden.

Draghi zeigte sich seinerseits zuversichtlich, dass seine Regierung bis zum Ende der Amtsperiode im kommenden Frühjahr im Amt bleiben wird.