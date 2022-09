Für italienische Familien kommt es dicke

Rom – Wie auch in anderen europäischen Ländern, ist die Inflation in den vergangenen Monaten nach oben geschnellt und liegt nun laut neuesten Berechnungen des Statistikamtes ISTAT bei 8,4 Prozent. Sie ist damit so hoch, wie seit fast 40 Jahren nicht mehr. Treiber dieser Entwicklung sind die zuletzt enorm angestiegenen Preise für Energieprodukte.

Der italienische Konsumentenschutzverband hat errechnet, dass auf die italienischen Familien Mehrausgaben in Höhe von rund 2.600 Euro jährlich zukommen werden.

Die Konsumentenschützer fordern Medienberichten zufolge die italienische Regierung dazu auf, rasch zu handeln und in den Bereichen Lebensmittel, Energie und Kraftstoffe einzugreifen. Der Verband schlägt vor, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu senken. Außerdem wird eine Preisobergrenze für Strom und Gas sowie eine Deckelung der Treibstoffpreise vorgeschlagen.