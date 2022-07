Furchtbare Tragödie: Vater und Sohn ertrinken im Meer

Fano – Ein Strand bei Fano in den Marken war am Samstag Schauplatz einer furchtbaren Tragödie.

Der 44-jährige Davide Zandri, der am Samstagmorgen mit seinen Söhnen im Meer schwimmen gegangen war, ertrank in den hohen Wellen. Während sein älteres Kind gerettet werden konnte, galt sein jüngster Sohn, der achtjährige Fabio, bis zum Samstagnachmittag als vermisst. Bis zuletzt hofften die Rettungskräfte auf ein Wunder, aber trotz intensiver Suche gab es am frühen Nachmittag für die Retter nur mehr die traurige Aufgabe, die Leiche des Buben aus dem Meer zu bergen.

Tragedia a Gimarra: muore un papà, si cerca il figlio di 8 anni. Posted by Vivere Fano on Saturday, July 9, 2022

Es war am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr, als Davide Zandri zusammen mit seiner Frau, seinen beiden Söhnen und einem Freund des ältesten Sohnes den Strand von Gimarra nördlich Fano in den Marken aufsuchte. Obwohl aufgrund des hohen Wellengangs die rote Fahne, die ein Baden im Meer untersagt, gehisst worden war, ging der Vater mit den drei Kindern zum Schwimmen ins Meer. Es dauerte nicht lange, bis sie in große Schwierigkeiten gerieten.

Die Tragödie geschah, als die ganze Gruppe zwischen den hohen Wellen in Richtung der aus großen Felsen bestehenden Wasserschutzbauten trieb. Die Frau und der Freund des Sohnes, der im letzten Moment auf ein Bad im Meer verzichtet hatte, schlugen Alarm und verständigten die Rettungskräfte.

Davide Zandri konnte zwar noch lebend aus dem Wasser geborgen werden, erlag aber trotz intensiver medizinischer Betreuung wenige Minuten später auf dem Strand seinen schweren Verletzungen. Einer ersten Rekonstruktion zufolge hatte er sich bei den Felsen schwer am Kopf verletzt und hatte mitten im Meer das Bewusstsein verloren. Sein zwölfjähriger Sohn Luca, der dem Ertrinkungstod nur knapp entronnen war, wurde am Strand vom Notarzt und den Rettungskräften erstversorgt und mit ernsten Verletzungen in das Krankenhaus von Ancona eingeliefert. Die Ehefrau des Opfers erlitt einen Schock und musste ebenfalls medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

Proseguono le ricerche del bimbo di 8 anni disperso ain mare alla Spiaggia dei Fiori di Gimarra. Posted by Vivere Fano on Saturday, July 9, 2022

Vom jüngsten Sohn des Opfers, dem achtjährigen Fabio, fehlte zu diesem Zeitpunkt jede Spur. Such- und Tauchmannschaften der Küstenwache von Pesaro, der Wasserrettung und der Feuerwehr suchten stundenlang nach dem Achtjährigen. Dabei kamen auch ein Hubschrauber sowie ein Schnellboot zum Einsatz. Am frühen Samstagnachmittag wich der letzte Funken Hoffnung, den Buben noch lebend zu finden, tiefster Trauer. In der Nähe der Felsen der Wasserschutzbauten wurde die Leiche von Fabio aus dem Meer geborgen.

Auf dem Strand „Spiaggia dei Fiori“ von Gimarra di Fano, wo sonst ausgelassen gespielt und im Meer gebadet wird, herrschte am ganzen Tag eine gespenstische Ruhe. Die Tragödie, die eine ganze Familie zerstörte, sorgt weit über Fano hinaus für Trauer und Entsetzen. Die Küstenwache und die Rettungskräfte mahnen dazu, die Gefahren des Meeres nie zu unterschätzen und die roten Fahnen, die ein Bad im Meer untersagen, immer zu beachten.