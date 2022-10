Gas sparen: Italien senkt Raumtemperatur per Dekret

Rom – Aufgrund der Energiekrise hat Italien das Heizen in den Wintermonaten neu geregelt, um Gas einzusparen. Der Minister für den ökologischen Übergang Roberto Cingolani hat das entsprechende Dekret nun Medienberichten zufolge unterschrieben.

Räume dürfen nur mehr maximal auf 19 Grad beheizt werden. Ausnahmen gibt es für Seniorenwohnheime, Kindergärten, Krankenhäuser, Schwimmbäder und Saunen. Zudem wird die Heizdauer pro Tag und die Anzahl der Tage, an denen im Jahr geheizt werden darf, eingeschränkt.

Für Regionen in kälteren Gegenden gibt es allerdings Ausnahmen. Für Südtirol bedeutet das konkret: In Bozen und im Etschtal darf die Heizung ab 22. Oktober maximal 13 Stunden am Tag laufen. In allen anderen Landesteilen, die höher liegen, gibt es keine zeitlichen Beschränkungen.

Glaubt ihr, dass ihr damit klar kommt? Nehmt jetzt an der Spontanbefragung teil!