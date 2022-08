Gefälschtes Testament: Finanzpolizei beschlagnahmt Villa am Gardasee

Cavalaese – Die Trientner Finanzpolizei hat eine Villa im Wert von 500.000 Euro in Peschiera am Gardasee in der Provinz Verona beschlagnahmt. Gegen einen der Besitzer wird strafrechtlich ermittelt. Die Untersuchung war im Trentino ins Rollen gekommen, nun sind die Behörden von Verona zuständig.

Die Finanzpolizei war auf eine Reihe von gefälschten Dokumenten gestoßen, unter anderem auf Testamente, Wechselscheine und Ersatzerklärungen. Vermutet wird, dass der Hauptverdächtige diese in diversen Straf- und Zivilrechtsverfahren zu seinem Vorteil genutzt hat.

Ein Graphologe hat festgestellt, dass bei zwei Testamenten die Unterschrift vom Tatverdächtigen stammt. Der Ermittlungsrichter von Verona hat die Beweislage als ausreichend erachtet, um die präventive Beschlagnahme anzuordnen.

Eines der Testamente war offenbar abgeändert worden. Der Inhalt war ein völlig anderer als jener eines zweiten Testaments, das in Anwesenheit eines Notars verfasst worden war. Bislang gilt die Unschuldsvermutung.