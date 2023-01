Gestürzte Suter verzichtet auf weitere Antreten in Cortina

Olympiasiegerin Corinne Suter verzichtet auf ein weiteres Antreten beim alpinen Ski-Weltcup in Cortina d’Ampezzo. Die Schweizerin war am Freitag in der ersten zweier Abfahrten gestürzt, es wurden aber keine schwere Verletzung festgestellt. Dennoch hat die Weltmeisterin vorsichtshalber entschieden, in Cortina weder die Abfahrt am (heutigen) Samstag (10.00 Uhr), noch den Super-G am Sonntag (11.30) zu bestreiten. Suters Gesundheitszustand wird nächste Woche erneut beurteilt.

Von: APA/sda