Gimbe: Infektionszahlen klettern italienweit nach oben

Auch die Hospitalisierungsrate steigt an

Rom – Die italienische Stiftung Gimbe sieht für die Woche vom 22. bis 28. Juni einen weiteren deutlichen Anstieg der Corona-Neuinfektionen in allen italienischen Regionen um rund 50 Prozent. Die Inzidenz sei in 75 Provinzen jenseits der 500 und auch einen Anstieg der Hospitalisierungen wird verzeichnet. In 18 Tagen seien 2.000 Covid-Patienten hinzugekommen.

Gleichzeitig, so die Stiftung Gimbe weiter, gebe es eine Stagnation bei der Impfung. In Italien gibt es knapp sieben Millionen nicht geimpfte Menschen, von denen knapp drei Millionen als genesen gelten, aber damit nur einen temporären Schutz haben. Was die Verteilung der Viertimpfung angeht, gebe es große Unterschiede von Region zu Region.

Die Gimbe empfiehlt die vierte Impfung für fragile Personen und auch das Tragen von Schutzmasken in Innenräumen.