Gradmesser für Rom

In 65 italienischen Städten werden heute neue Bürgermeister gewählt

Bozen – Über zwei Millionen Italiener sind heute Medienberichten zufolge zu den Wahlurnen gerufen.

In 65 Städten finden Bürgermeister-Stichwahlen statt. So etwa in Verona, Parma, Monza und Catanzaro.

Gewählt wird seit 7.00 Uhr und noch bis 23.00 Uhr. Die Stichwahlen gelten auch als Gradmesser für die derzeit angespannten politischen Verhältnisse in Rom.