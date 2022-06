Grausame Tat: Hund des Bruders qualvoll getötet

Vallagarina – Um seinem Bruder nach einem Familienstreit eins auszuwischen, hat ein 52-jähriger Mann aus Arco laut der Zeitung Alto Adige zu grausamen Mitteln gegriffen.

Nun steht der Mann vor Gericht und muss sich in einem Strafverfahren verantworten. Ihm wird vorgeworfen, den Hund seines Bruders entwendet und ihn dann auf brutale Art und Weiße getötet zu haben.

Angezeigt wurde der Vorfall vom Hundebesitzer, der seine fünfjährige “Cindy” tot an einer Brücke am Fluss Leno aufgefunden hatte. Wie die anschließende Untersuchung ergeben hatte, wurde das Tier lebend an einer Nylonschnur an der tragenden Struktur der Brücke aufgehängt und ging qualvoll zugrunde.

Als Nebenkläger hat sich eine Tierschutzorganisation in das Verfahren eingelassen.

Zunächst war es nicht leicht, ausreichend Beweise gegen den 52-Jährigen zu sammeln. Aufnahmen von Überwachungskameras in der Gegend des Diebstahls sowie in der Gegend des Tatorts waren schließlich entscheidend, um den mutmaßlichen Täter vor Gericht zu bringen. Er soll bislang keine Reue gezeigt haben. Neben der möglichen Haftstrafe steht auch eine Schadenersatzforderung von 20.000 Euro im Raum.