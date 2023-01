Gut-Behrami im Nebel-Training von Cortina voran

Lara Gut-Behrami gibt in Cortina die Zeit vor

Die Schweizerin Lara Gut-Behrami hat am Mittwoch im ersten Training für das Speed-Triple in Cortina d’Ampezzo die Bestzeit aufgestellt. Die Streckenbefahrung war von nebelbedingten Verzögerungen begleitet. St. Anton-Siegerin Gut-Behrami, die 2021 in Cortina Super-G-Weltmeisterin wurde, fand die schnellste Linie. Mikaela Shiffrin kehrte mit 0,16 Sek. Rückstand als Zweite aus ihrer kurzen Regenerationspause zurück. Mirjam Puchner wurde als Vierte (+0,63) beste Österreicherin.

Die noch hinter der Deutschen Kira Weidle platzierte Salzburgerin fand sich auf Anhieb wieder auf der Olympia delle Tofane zurecht. Das Gelände komme ihr mehr entgegen als jenes in St. Anton, meinte Puchner, die deshalb trotz nicht idealer Sicht gleich “mehr Vergnügen” verspürte. “Es war heute ein wirklich gutes Training. Teilweise noch ein bisschen weich, aber sonst ist die Piste gut.”

Auch für Ramona Siebenhofer (6./+0,87) verlief das Eingrooven auf das letzte Speed-Wochenende vor der WM stimmig. An Cortina hat die Steirerin, die noch um ihre WM-Teilnahme fährt, beste Erinnerungen. 2019 hatte Siebenhofer in einem Cortina-Abfahrtsdoppel ihre bisher einzigen Weltcupsiege eingefahren. Und im Vorjahr Platz zwei hinter Sofia Goggia belegt.

Tamara Tippler (+1,14), Christina Ager und Nina Ortlieb landeten im Pulk zwischen Platz zwölf und 14. Nadine Fest, Nicole Schmidhofer und Stephanie Venier in einem weiteren (21-23) um zwei Sekunden Rückstand. Cornelia Hütter legte das erste Training traditionell gemächlich an (27./+2,39). Unmittelbar vor Michaela Heider (46./Startnummer 40) sorgte der Nebel erneut für eine minutenlange Unterbrechung.

Für Donnerstag ist ein weiteres Training geplant, ehe am Freitag (10.15 Uhr/live ORF 1) die erste Abfahrt, zugleich der Nachtrag für St. Anton, stattfinden soll.