Häftlinge in Neapel fertigten Gitarre für Popsänger Sting an

Drei Häftlinge eines Hochsicherheitsgefängnisses in Neapel, die sich an einem Geigenbauer-Kurs für Gefängnisinsassen teilnahmen, haben eine Gitarre für den englischen Popsänger Sting angefertigt. Für die Gitarre wurde das Holz eines Bootes genutzt, mit dem Migranten aus Libyen die italienische Küste erreicht haben. Die Gitarre soll Sting am Donnerstag im Rahmen einer privaten Zeremonie übergeben werden, berichteten italienische Medien.

“Das Holz stammt aus dem Kiel eines Bootes, mit dem Migranten an die italienische Küste gebracht wurden. Es ist Holz, das Leid und vielleicht sogar Verzweiflung gesehen hat. Dank der Hände der Gefängnisinsassen ist dieses Holz in Form eines Musikinstruments neu erstanden”, sagte die für die Strafanstalten in Neapel zuständige Direktorin Lucia Castellano. Kurse für Geigenbauer werden auch in einer Strafanstalt in Mailand organisiert.

Sting soll bei der Übergabe des Instruments im Gefängnis für die Insassen spielen und die Begegnung auf Video aufgenommen werden. Sting und seine Frau Trudie Styler halten sich einen Großteil des Jahres auf ihrem Landgut in der Toskana auf. Das Paar besitzt das Gut mit Villa bei Figline Valdarno 30 Kilometer südlich von Florenz schon seit längerem. Dort werden Wein und Olivenöl produziert, wobei auf eine umweltfreundliche Herstellung geachtet wird.