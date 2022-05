“Hannibal” bringt Italiener zum Schwitzen

Rom – Früher als üblich zieht heuer über Italien eine Hitzewelle hinweg und treibt die Temperaturen auf über 30 Grad. Noch für ein paar Tage müssen die Italiener ausharren. Das Hoch “Hannibal” wird am Wochenende seinen Höhepunkt erreichen. In Südtirol werden dann bis zu 33 Grad erwartet.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin schreibt auf Twitter: “Sommer im Mai ohne Ende. Auch in den nächsten Tagen meist sonnig, nur in der Früh einige Hochnebel. Am Freitag und am Wochenende sogar noch eine Spur heißer mit bis zu 33 Grad.”

Durch die Hitze wird aber auch die Dürre in Italien verschärft. Seit Monaten gibt es keine ergiebigen Niederschläge. Aufgrund des Wassermangels seien mehr als 30 Prozent der landwirtschaftlichen Produktion und die Hälfte der Viehzucht gefährdet, warnte der Bauernverband Coldiretti. Dadurch werden wohl auch die Preise weiter steigen.