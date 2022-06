„Hasskampagne gegen Kollegen und Krankenhäuser“

Venedig – Nach einem langen Verfahren beschloss die Ärztekammer von Venedig, die No-Vax-Ärztin Barbara Balanzoni aus der Kammer auszuschließen.

Der weit über Venetien hinaus bekannt gewordenen Anästhesistin, die sich mit Vehemenz gegen die Impfung eingesetzt hat, wird vorgeworfen, „gegen Kollegen und Krankenhäuser eine regelrechte Hasskampagne“ losgetreten zu haben. Barbara Balanzoni entgegnete, dass ihr der Ausschluss „völlig egal“ sei, und kündigte Rekurse vor der italienischen Ärztekammer und vor dem römischen Kassationsgerichtshof an.

Die Ankündigung der Ärztekammer von Venedig, die bekannte No-Vax-Ärztin Barbara Balanzoni aus ihrer Kammer auszuschließen, sorgt in der italienischen Öffentlichkeit für großes Aufsehen. Die Begründung für diese drastische Entscheidung, die bereits am 3. Mai getroffen worden war, wurde am Montag beim dafür zuständigen Amt hinterlegt und der Betroffenen zugestellt.

„Weil sie sich in ihrer Eigenschaft als Ärztin mehrfach gewalttätig, einschüchternd, aggressiv und vulgär verhalten hatte, wobei sie Ansichten ohne wissenschaftliche Evidenz und gegen die gesundheitliche Eindämmung der Pandemie vertreten und zu Demonstrationen gegen ihre eigene Berufskammer ausgerufen hatte“ und „weil sie öffentlich erklärt hatte, ihren Beruf trotz der wegen der Nichteinhaltung der Impfpflicht erfolgten Suspendierung weiter auszuüben“ – so der offizielle Beschluss der Ärztekammer von Venedig im Wortlaut – wurde die Anästhesistin Barbara Balanzoni aus der Kammer ausgeschlossen.

Der Ausschluss wurde von der Kommission der Kammer der Chirurgen und Zahnärzte der Provinz Venedig unter der Leitung ihres Präsidenten Giovanni Leoni verfügt.

Giovanni Leoni fügte dem offiziellen Dokument hinzu, dass „Barbara Balanzoni unter Missbrauch ihrer Rolle und ihres beruflichen Auftrags als Ärztin unter totaler Ablehnung der Impfkampagne und des Gebrauchs des Grünen Passes aggressive und gewalttätige Töne angeschlagen hat“. Zudem – so der Präsident der Kammer – habe „Barbara Balanzoni die ablehnende Haltung einer Minderheit für eine Kampagne der verbalen Aggression gegen Kollegen, Krankenhäuser, gegen das Gesundheitsministerium, gegen Minister der Regierung und gegen ihre Berufskammer benutzt. Außerdem hat sie Kollegen auf verschiedene Art und Weise bedroht und ihre Anhänger dazu angestachelt, sich zu bewaffnen und vor dem Sitz der Berufskammer zu demonstrieren.“

Um der Betroffenen genug Zeit für einen Rekurs zu gewähren, wird der Ausschluss erst am kommenden 27. Juli rechtswirksam sein.

Barbara Balanzoni veröffentlichte den erfolgten Ausschluss auf ihrer Twitter-Seite und fügte hinzu, dass er ihr „völlig egal“ sei. Die No-Vax-Ärztin sagte, dass sie nur dem hippokratischen Eid folge, und warf der Kammer vor, diese Entscheidung zu schnell getroffen und die medizinwissenschaftlichen Dokumente, die sie der Kommission zu ihrer Verteidigung vorgelegt hatte, nicht berücksichtigt zu haben. Im selben Atemzug kündigte Barbara Balanzoni Rekurse vor der Zentralkommission der italienischen Ärztekammern und dem römischen Kassationsgerichtshof an.

„Ich bin Militärarzt gewesen. Ich erkenne mich in der No-Vax-Definition, die die Zeitungen verwenden, überhaupt nicht wieder. Ich habe im Kosovo und in Afghanistan an Einsätzen in Kriegsgebieten teilgenommen und ich habe Impfungen erhalten, von denen ihr nicht einmal wisst, dass es sie gibt“, gibt sich Barbara Balanzoni kämpferisch.

Wie kaum anders zu erwarten, schlägt Barbara Balanzonis Ausschluss aus der Ärztekammer sowohl in der italienischen Öffentlichkeit als auch im Netz hohe Wellen. Während viele Mediziner die Entscheidung der Berufskammer von Venedig begrüßen und von einem Urteil mit Signalwirkung sprechen, herrscht im No-Vax-Lager tiefe Verbitterung. „Die Wahrheit ist unbequem. Die Hexenjagd geht weiter, einst sind sie verbrannt worden, heute werden sie ausgeschlossen“, so der Kommentar einer radikalen Impfgegnerin.