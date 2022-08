Hedgefonds wetten 40 Milliarden Euro auf Kollaps von Italien

Rom – Energiekrise, Ukrainekrieg und die Pandemie ist wohl auch noch nicht ganz ausgestanden: Die Zeiten waren schon mal weniger turbulent. Weil Italien zusätzlich auch noch politisch unsicheren Zeiten entgegensteuert, sehen nun Hedgefonds nun die Chance gekommen, um auf den finanziellen Ruin des Landes zu wetten.

Wie investing.com berichtet, zeigen die von der Financial Times aufgegriffenen Daten von S&P Market Intelligence, dass die Baisse-Positionen der Hedgefonds gegenüber italienischen Staatsanleihen den höchsten Stand seit Januar 2008 erreicht haben. Sie beliefen sich im laufenden Monat auf über 39 Milliarden Euro. Kurz gesagt wurden knapp 40 Milliarden auf den finanziellen Kollaps Italiens gesetzt.

Mark Dowding, Chief Investment Officer von BlueBay Asset Management, einem Fonds, der BTPs mit Hilfe von Terminkontrakten leerverkauft, erklärte gegenüber der Financial Times: „Italien ist am stärksten von der Gaskrise betroffen“, und das politische Umfeld ist „sicherlich nicht hilfreich“. Bekanntermaßen stehen in Italien Parlamentswahlen an. Mitte-Rechts dürfte die Wahlen wohl gewinnen, sofern man den Umfragen glauben schenkt. Es wird befürchtet, dass es zu einer Verschleppung von Reformen kommen könnte.

Mit ihrer Wette gegen den Stiefelstaat reagieren die Hedge-Fonds auf die Auswirkungen der Energiekrise. Im Falle eines russischen Gasembargos könnte laut dem IWF das BIP um fünf Prozent absinken. Zudem haben die Fonds die PNRR-Reformen im Blick. Falls es hier im Zuge politischer Wirren zu Verzögerungen kommt, könnten die mehr als 200 Milliarden Euro des Konjunkturfonds für Italien auf der Kippe stehen.