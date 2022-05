“Herbstwelle? Das Virus wird uns nicht mehr überraschen”

Rom/Mailand – Im Gegensatz zu einigen seiner Kollegen, die vor einer erneuten Coronawelle im Herbst warnen und der Verabreichung einer vierten Dosis für alle das Wort reden, gibt der angesehene Virologe Roberto Burioni Entwarnung.

„Eine erneute Coronawelle im Herbst? Ich nenne die Gründe, warum uns das Virus nicht mehr überraschen wird. Es ist daher auch noch zu früh, um von einer vierten Dosis für alle zu sprechen“, so Roberto Burioni. Seiner Meinung zufolge habe dank der Impfung „eine neue Ära begonnen“.

Professor Roberto Burioni, der an der Universität „San Raffaele“ in Mailand das Fachgebiet der Virologie lehrt, gehörte seit Beginn der Pandemie eigentlich immer zu jenen seiner Zunft, die vor zu übereilten Lockerungen gewarnt hatten. Auf mögliche neue Coronawellen angesprochen, zeigt sich Roberto Burioni nicht nur im Hinblick auf die kommende Sommersaison, sondern auch auf den befürchteten Anstieg der Infektionen im Herbst recht optimistisch.

Während sein Kollege Fabrizio Pregliasco, der das Institut „Galeazzi“ in Mailand leitet und an der staatlichen Universität von Mailand forscht, von einer herbstlichen Welle „von mehr als 20 Millionen Infektionen“ ausgeht, vor der die italienische Bevölkerung geschützt werden müsse, zieht es Roberto Burioni vor, Entwarnung zu geben.

„Die derzeit verfügbaren Impfstoffe bieten gegen einen schweren Covid-19-Verlauf einen soliden Schutz. Bevor wir darüber reden, dass es eine vierte Dosis mit einem nachadjustierten Impfstoff benötigt werde, brauchen wir Daten, die diese Notwendigkeit auch bestätigen“, so der Professor für Virologie gegenüber der Turiner Tageszeitung La Stampa.

„Die Impfstoffe und die mRNA-Technologie, die ihre Grundlage darstellen, waren eine unvorhersehbare Überraschung. Noch heute bin ich von ihrer Wirksamkeit und Sicherheit – insbesondere bei älteren Menschen, bei denen die Impfstoffe nicht immer ausreichend gut wirken – überrascht. Deshalb bin ich der Ansicht, dass uns das Virus im Herbst nicht überraschen wird“, führt der angesehene, oft aber auch hart kritisierte Virologe aus.

Auf die auch von vielen seiner Kollegen vertretenen Möglichkeit angesprochen, im Herbst mit der Verabreichung der vierten Impfdosis für alle zu beginnen, äußert sich Burioni sehr vorsichtig. Der Professor für Virologie hält die derzeitig verfügbaren Daten noch für zu dürftig, um auf ihrer Grundlage eine dermaßen weitreichende Entscheidung treffen zu können. Zudem – so Roberto Burioni – werfe die vierte Dosis noch die Frage auf, an welche Varianten der Impfstoff angepasst werden solle. „Die Lage ist sehr unterschiedlich. In Südafrika sind zwei Untervarianten aufgetaucht, Omikron 4 und 5, die sich durchzusetzen scheinen und weitere Infektionen verursachen könnten“, erklärt der Virologe.

Roberto Burioni ist es wichtiger, auf den Beginn einer echten „neuen Ära“ hinzuweisen. „Um Impfstoffe herstellen zu können, mussten früher sich in Bioreaktoren befindliche Zellen dazu gebracht werden, Antikörper zu produzieren. Jetzt hingegen kann man diesen Befehl direkt den Zellen der Patienten geben. Dazu genügt es, die mRNA – also den Code des Virusproteins – zu produzieren, um nach der Erkennung durch das Immunsystem die Zellen zur Ausschüttung von Antikörpern zu veranlassen. Die Möglichkeit, dies auf sichere Weise zu tun, öffnet uns eine neue Welt“, erläutert Burioni.

Ein weiterer Grund für den Optimismus des Virologen ist das Auftauchen neuer Varianten. „Zunächst muss zwischen zwei Immunitäten – einer kurzen Immunität gegen die Infektion und einer langen gegen den schweren Verlauf – unterschieden werden. Vorausgesetzt, dass sie für einen Virus überhaupt existieren könne, werden wir niemals eine Herdenimmunität erreichen. Mein vorsichtiger Optimismus rührt aber auch daher, dass es in der gegenwärtigen Lage unwahrscheinlich ist, dass das Virus eine völlig unerwartete Variante hervorbringen wird“, schließt Roberto Burioni seine Ausführungen.