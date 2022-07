Hiobsbotschaft: Hitze und Trockenheit treiben Lebensmittelpreise in die Höhe

Rom – Beim Wocheneinkauf im Supermarkt wird die Italiener bald eine neue Hiobsbotschaft erwarten. Als ob die stark gestiegen Energiepreise und der Krieg in der Ukraine nicht genügen würden, werden sehr bald auch die Hitzewelle und die seit Monaten andauernde Trockenheit dazu beitragen, dass der wöchentliche Einkauf im Supermarkt immer teurer wird.

Da Hitze und Dürre massive Ernteausfälle zur Folge haben, werden für einzelne Obst- und Gemüsesorten Preissteigerungen von über 20 Prozent vorhergesagt. Darüber hinaus werden auch für Grundnahrungsmittel wie Brot und Pasta empfindliche Preiserhöhungen erwartet.

Die Hitzewelle und die Dürre kommen den italienischen Verbrauchern teuer zu stehen. 60 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Durchschnitt und eine um zwei Grad höhere Lufttemperatur als in den letzten Jahren lassen die Erträge der bereits aufgrund der hohen Energiepreise stark unter Druck geratenen italienischen Landwirtschaft weiter schrumpfen. Einigen seriösen Schätzungen zufolge könnte die Dürre Schäden in Höhe von sechs Milliarden Euro verursachen, was nicht weniger als zehn Prozent des Gesamtertrags der italienischen Agrarproduktion entspricht.

Für Hartweizen für Teigwaren und für Weichweizen für die Bäckereien werden vom italienischen Bauernverband Coldiretti Rückgange von jeweils 30 und 20 Prozent geschätzt. Aufgrund der Hitze- und der Dürrewelle wird laut denselben Schätzungen die Maiserzeugung sogar um 45 Prozent fallen.

Beim Reis und auch beim Obst sieht es nicht besser aus. Die in der Poebene beheimateten Reisbauern rechnen mit einem Ernteausfall von 30 Prozent. Aufgrund dieser herben Verluste wird geschätzt, dass die Groß- und Detailhandelspreise für Reis um mindestens 20 Prozent in die Höhe schießen werden. Da die in den vergangenen Monaten herrschende anomale Hitze die Umwandlung der Blüten in Früchte deutlich reduziert hat, wird heuer voraussichtlich auch weniger Olivenöl gepresst werden.

Besonders schlimm sieht es beim Obst und Gemüse aus. Die Hitze, die anhaltende Trockenheit und die hohe Sonneneinstrahlung haben dafür gesorgt, dass das auf den Feldern und in den Gewächshäusern gedeihende Obst und Gemüse regelrecht „verbrannt“ ist. In einigen Anbaugebieten haben die „Verbrennungen“ zum Teil Verluste von 70 Prozent der Ernte verursacht.

Von allen Obst- und Gemüsesorten sind Paprika, Melonen, Wassermelonen, Marillen, Pfirsiche, Tomaten und Auberginen davon am stärksten betroffen. Zudem trägt die galoppierende Inflation dazu bei, die Kosten weiter in die Höhe zu treiben. In Apulien, nur um ein Beispiel zu nennen, sind die Preise für Obst und Gemüse im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum um durchschnittlich 20 Prozent gestiegen. Aus anderen italienischen Regionen, die große Anbaugebiete beherbergen, werden ähnliche Preissteigerungen gemeldet.

Die Hitzewelle verringert auch die italienische Milchproduktion. „Bei Temperaturen von fast 40 Grad, in einigen Fällen in der Poebene sogar darüber, beträgt der Rückgang der Milchleistung der Kühe um mehr als 20 Prozent. Obwohl die Tiere in den Ställen belüftet und durch Wassersprühanlagen gekühlt werden, sind die Kühe durch die Hitze gestresst. Entgegen einer ersten Schätzung im Juni, bei der ein Rückgang der Milchproduktion von zehn Prozent angenommen worden ist, gehen wir nun von einem Verlust der Milchleistung von 20 Prozent aus“, erklärt der Vizepräsident von Coldiretti Lombardia, Paolo Carra.

Landwirte in der Lombardei erklären, dass die ideale Temperatur für Kühe zwischen 22 und 24 Grad liegt. Wird es heißer, fressen die Tiere weniger, trinken dafür aber umso mehr. Während bei kühleren Temperaturen jede Kuh täglich „nur“ 70 Liter Wasser trinkt, braucht an heißen Tagen jedes Tier mehr als 140 Liter Wasser. Infolge der geringeren Nahrungsaufnahme und des „Hitzestresses“ bricht die Milchleistung spürbar ein. Aufgrund dieser Gegebenheiten wird damit gerechnet, dass die Detailhandelspreise für Milch sehr bald um zehn bis 15 Prozent anziehen werden.

Die hohen Temperaturen und der geringe Wasserfluss der Etsch und des Pos haben auch zu einem massiven Muschelsterben geführt. Die rund 1.500 Familienbetriebe, die von der Zucht und dem Verkauf der Venusmuscheln leben, beklagen Schäden in Millionenhöhe.

Angesichts der fortdauernd hohen Energiekosten und der von der Dürre verursachten massiven landwirtschaftlichen Schäden rechnen Beobachter für die Verbraucher mit einem „trüben Herbst“. Da von den massiven Preissteigerungen besonders Obst und Gemüse betroffen sind, befürchten Ernährungsexperten zudem, dass diese gesunden und besonders für Heranwachsende essenziellen Lebensmittel leider immer seltener im Einkaufswagen landen werden.