Höjlund-Wechsel zu Atalanta praktisch fix – Medien

Wie Medien aus mehreren Ländern am Freitag übereinstimmend berichteten, ist der Wechsel von Stürmer Rasmus Höjlund von Fußball-Bundesligist Sturm zu Atalanta beschlossene Sache. Der Däne, den die Grazer erst im Winter vom FC Kopenhagen verpflichtet hatten, soll sich bereits in Bergamo befinden, wo noch der Medizincheck ausständig ist. Bei der Ablösesumme dürfte der Club aus der Serie A noch einmal nach oben gegangen sein. So soll Sturm knapp 17 Millionen Euro sofort erhalten.

Mit etwaigen Bonuszahlungen könnte das Gesamtvolumen des Geschäfts auf über 20 Mio. Euro ansteigen. Sturm hatte der 19-jährige Höjlund im Winter laut unbestätigten Quellen knapp 1,8 Mio. Euro gekostet. Kopenhagen soll auch an einem Weiterverkauf beteiligt sein. Der bisherige Rekordtransfer der Grazer war der Verkauf von Stürmer Kelvin Yeboah, der in diesem Jänner um 6,5 Mio. Euro ebenfalls nach Italien zu Genoa wechselte.