Hohe Strom- und Gaspreise machen Schwimmbädern schwer zu schaffen

Rom – Die Schwimmbäder ganz Europas bekommen die Folgen des von der Europäischen Union verhängten Gas- und Ölembargos immer stärker zu spüren.

Schätzungen zufolge haben sich die Energiekosten, die die Betreiber der Schwimmbäder tragen müssen, im Schnitt mehr als verdreifacht. In Großbritannien, wo Schwimmen fast als Nationalsport gilt, ist nicht zuletzt aufgrund seines ungünstigeren Klimas stärker von diesem massiven Kostenanstieg betroffen, aber auch Italien, wo im Freien liegende Schwimmbäder zumindest im Sommer ohne Heizung auskommen, leiden die entsprechenden Verbände und Vereine immer stärker unter den steigenden Betriebskosten, die sie stemmen müssen. Eine baldige Erhöhung der Tarife für alle Nutzer scheint unabwendbar.

Die Folgen des von der Europäischen Union verhängten Gas- und Ölembargos gegen Russland sind in Großbritannien bereits angekommen. Laut einer Studie der Financial Times sind rund 4.000 englische Schwimmbäder von der Schließung bedroht. In England, wo Schwimmen zu den beliebtesten Sportarten zählt, bereiten sich gut 86 Prozent der Betreiber darauf vor, Personal abzubauen, den Service für ihre Kunden zu reduzieren oder die Tarife zu erhöhen.

Dank seines im Vergleich zu den britischen Inseln weit günstigeren Klimas sind Italiens Schwimmbäder weniger stark von den massiv gestiegenen Energiepreisen betroffen, aber auch die italienischen Schwimmbadbetreiber werden nicht müde, auf die sich abzeichnende Kostenfalle hinzuweisen.

„Das Problem ist untragbar geworden. Wir gehen jetzt zwar auf die Sommersaison zu, aber ich weiß nicht, was wir im Herbst tun werden. Die Gaspreise sind von früheren 42 Cent pro Kubikmeter auf 1,2 und in manchen Städten sogar auf Spitzenwerte von 1,5 Euro geklettert. Ein kleines, zwölfmal 15 Meter großes Schwimmbad, das früher 4.000 Euro im Monat für die Heizung gekostet hat, schlägt sich heute allein für das Gas mit monatlichen Kosten von 12.000 bis 15.000 Euro zu Buche“, rechnet der Vizepräsident des italienischen Verbandes der Sportstättenbetreiber, Sigis, Cosimo D’Ambrosio, vor.

Da neben den Kosten für die Aufrechterhaltung der Wassertemperatur auch jene für die Filtration des Wassers, für den Energieverbrauch der Duschen und Haartrockner, für die Beleuchtung und für die Raumheizung eingerechnet werden müssen, wird spätestens nach dem Sommer ein fast vierfacher Anstieg der Eintrittspreise befürchtet. „Auch weil in Italien neun Zehntel der Schwimmbäder in Konzession betrieben werden, sind von diesem Problem sowohl öffentliche als auch private Einrichtungen betroffen“, erklärt Cosimo D’Ambrosio.

„Wir in Rom, die noch über Reserven verfügen und als Konzessionäre eine große Anlage betreiben, erwägen, uns durch eine Investition in eine Fotovoltaikanlage selbst zu versorgen, aber nicht alle verfügen über diese Möglichkeit“, ringt der Vizepräsident des italienischen Verbandes der Sportstättenbetreiber um Lösungen. Die Emilia-Romagna hat als erste Region beschlossen, den Verbänden und Vereinen, die Schwimmbäder betreiben, finanziell unter die Arme zu greifen.

Auch im italienischen Schwimmverband – „Federazione italiana nuoto“, Fin – herrscht helle Aufregung. „Wir sind uns bewusst, dass die Schwimmsportvereine, die ein Schwimmbad betreiben oder nutzen, aufgrund der stark erhöhten Betriebskosten am Ende ihrer finanziellen Kräfte sind“, bringt der Verbandspräsident der Fin, Paolo Barelli, die schwierige Lage vieler Mitgliedsvereine auf den Punkt.

Die vom Sportministerium zugesagten Beihilfen von zunächst 30 Millionen Euro, die an Vereine, die sich auf der Warteliste befinden und bestimmte Voraussetzungen erfüllen, ausgeschüttet werden, sowie eine Tranche von versprochenen weiteren 48 Millionen Euro, die einem großen Kreis von Vereinen zugutekommen wird, sollen den Schwimmsportvereinen etwas Luft verschaffen.

„Trotz der Vervierfachung der Kosten und der Energiekrise, für die keine Lösung in Sicht ist, blicken wir mit Optimismus in die Zukunft. Auch die Gemeindeverwaltungen zeigen sich unseren Problemen gegenüber offen und planen je nach ihren Bedürfnissen Maßnahmen zur Unterstützung unserer Mitgliedsvereine, die nicht nur Wettkampfsport betreiben, sondern in ihren Gemeinden auch eine wichtige und unverzichtbare soziale Funktion erfüllen“, freut sich Paolo Barelli, der im gleichen Atemzug der Staatssekretärin im Sportministerium, Valentina Vezzali, für ihr Engagement dankt.

Dass die Schwimmvereine wie viele andere Sportvereine auch in ihren Gemeinden eine wichtige und unverzichtbare soziale Funktion erfüllen, steht außer Zweifel. Angesichts der steigenden Kosten, die von der Allgemeinheit nur zum Teil übernommen werden können, besteht aber die Gefahr, dass sportlich betriebenes Schwimmen in wenigen Jahren zu einem Sport für Betuchte werden wird.