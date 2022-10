Hohe Strompreise: Verzweifelter Unternehmer zapft illegal Stromnetz an

Andria – Vermutlich, weil sie keinen anderen Ausweg mehr sah, um zu marktgerechten Preisen die eigenen Milchprodukte zu produzieren, hat die Unternehmensführung einer bekannten Molkerei von Andria zu illegalen Mitteln gegriffen.

Der Stromversorgungsbetrieb Enel beschuldigt die Eigentümer der Molkerei, illegal das Stromnetz angezapft und auf diese Weise über Monate hinweg den gesamten Stromverbrauch des Unternehmens – von der Produktion über die Verwaltung bis hin zum Vertrieb – bestritten zu haben. Der Betrug kam ans Licht, nachdem der Enel aufgefallen war, dass der Stromverbrauch der Molkerei auf unerklärliche Weise gesunken war. Dem Energieversorger entstand ein Schaden von 500.000 Euro. Sollten sich alle Vorwürfe bewahrheiten, kommt es für den betrügerischen Inhaber der Molkerei knüppeldick. Neben Strafzahlungen und Schadenersatzforderungen winkt ihm eine Haftstrafe von bis zu sechs Jahren.

In Zeiten hoher Stromrechnungen und wirtschaftlicher Schwierigkeiten, die die Unternehmen gefährden, ist es kein Wunder, dass manch verzweifelter Betriebsinhaber versucht ist, auf illegale Art und Weise die Energiekosten zu senken. Bei einem Unternehmen, das in der Industriezone der apulischen Kleinstadt Andria beheimatet und in der energieintensiven Milchverarbeitung tätig ist, scheint genau dies der Fall zu sein. Der Eigentümer der Molkerei wird von der Enel beschuldigt, sich unerlaubt und somit illegal an das öffentliche Stromnetz angeschlossen und auf diese Weise über Monate hinweg den gesamten Stromverbrauch des Unternehmens – von der Produktion über die Verwaltung bis hin zum Vertrieb – bestritten zu haben.

Es war insbesondere der im Vergleich zum entsprechenden Verbrauch desselben Vorjahreszeitraums plötzliche Rückgang des Tagesverbrauchs, der den Verdacht des Elektrizitätsversorgungsunternehmens erregte. Der übermäßig starke Rückgang des Stromverbrauchs löste im Softwarekontrollsystem der Enel einen Alarm aus, der die Kontrolleure dazu veranlasste, die zur Molkerei gehörenden Stromzähler genauer unter die Lupe zu nehmen.

Die folgenden mehrwöchigen Untersuchungen der Enel ergaben, dass dem Energieversorgungsunternehmen mehr als zwei Millionen Kilowatt an Strom gestohlen worden waren. Der dadurch entstandene finanzielle Schaden soll sich laut dem Energieversorger auf rund eine halbe Million Euro belaufen. Ob der Betrüger an den Stromzählern selbst illegal Hand angelegt hatte oder ob die Zähler einfach überbrückt worden waren, ist noch Gegenstand von Untersuchungen, an denen seit der Anzeige des Energieversorgers auch die Polizei beteiligt ist.

Sollten die Ermittler der Polizei die Ergebnisse der Untersuchungen des Energieunternehmens bestätigen, wird sich der Eigentümer der Molkerei wegen Betruges vor Gericht verantworten müssen. Die Folgen des Stromdiebstahls bekommt die Molkerei bereits jetzt zu spüren. Da die Stromversorgung von der Enel gekappt wurde, ist das Unternehmen gezwungen, den Betrieb mittels Generatoren aufrechtzuerhalten.

Sollten sich alle Vorwürfe bewahrheiten, kommt es für den betrügerischen Inhaber der Molkerei knüppeldick. Neben einer Strafzahlung von 500.000 Euro – sie entspricht ungefähr der durch den Betrug erzielten Kosteneinsparung – und einem Bußgeld von 927 bis 1.500 Euro winkt dem Betrüger im Falle einer Verurteilung eine Haftstrafe von zwei bis sechs Jahren. Das Strafmaß wird auch davon abhängen, ob die laufenden Ermittlungen erschwerende Umstände wie etwa das Vorhandensein eines unbefugten Anschlusses oder die mögliche Manipulation des Zählers ans Tageslicht bringen werden.

Der Fall des unglaublichen Stromdiebstahls sorgt weit über Apulien hinaus für erhebliches Aufsehen. Dies geschieht auch deshalb, weil in der Nähe von Andria, in Conversano bei Bari, die hohen Stromkosten einen auf die Herstellung von Mozzarella und Burrata spezialisierten Molkereibetrieb dazu zwangen, nach 48 Jahren seine Tore zu schließen. „Die Ausgaben überstiegen die Einnahmen. Die letzten Rechnungen, die 4.000 Euro höher waren als die vorherigen, zwangen mich, nach 48 Jahren ununterbrochener Tätigkeit aufzuhören“, so der Inhaber der Käserei, Peppino Losavio.

In Italien ist die Angst groß, dass die hohen Energiekosten zur Schließung kleiner lebensmittelverarbeitender Betriebe führen, welche beispielsweise traditionelle italienische Käsespezialitäten wie die Burrata herstellen.