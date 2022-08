Hunderte Urlauber bezahlen Kaution für nichtexistierende Hotelzimmer

Rimini – Rund 500 Urlauber, die im bekannten Adriaferienort Rimini ihren Urlaub genießen wollten, wurden Opfer eines unglaublichen Betrugs.

Die Touristen, die bei der Buchung an den Betreiber des Hotels Kautionen von mehreren Hundert Euro überwiesen hatten, mussten bei ihrer Ankunft in Rimini zu ihrem Entsetzen erfahren, dass die Zimmer, das sie gebucht hatten, bereits belegt waren. Dem Hotelierverband von Rimini zufolge handelt es sich bei den betrügerischen Kriminellen um „alte Bekannte“, die bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Straftaten aufgefallen waren.

Besonders in der Hochsaison steht bei den Urlaubern ein Ferienaufenthalt im bekannten und beliebten Adriaferienort Rimini hoch im Kurs. Deshalb ist es auch keine Überraschung, dass die rund 500 Gäste, die glaubten, gerade noch rechtzeitig ein vermeintlich günstiges Ferienangebot ergattert zu haben, auf ihren Riminiurlaub freuten.

Der erhoffte schöne Strandurlaub entpuppte sich aber als wahrer Albtraum. Viele Touristen, die bei der Buchung an den Betreiber des Hotels Kautionen von mehreren Hundert Euro überwiesen hatten, mussten bei ihrer Ankunft in Rimini zu ihrem Entsetzen erfahren, dass das Zimmer, das sie gebucht hatten, bereits belegt war.

Andere hingegen, die für einen Urlaub mit Vollpension bezahlt hatten, machten die wenig erfreuliche Erfahrung, dass die Küche geschlossen war. Beim „Betrieb“ handelt es sich um ein Zwei-Sterne-Hotel im Ortsteil Marebello. Da es seit Tagen von vielen verärgerten Kunden „belagert“ wird, die sich darüber beschweren, betrogen worden zu sein, ist das „Hotel“ in Rimini inzwischen ein bekannter Ort. „Wir sind gerade erst gekommen, aber es gibt keinen Platz“, berichtet eine Frau aus Arezzo, die mit ihrem Mann und ihrem Neffen die Tage bis zum 15. August gebucht hatte.

Da die Eigentümer des Hotels unauffindbar sind, haben die Angestellten des „Betriebs“ die wenig beneidenswerte Aufgabe, die zutiefst erbosten Kunden zu beschwichtigen. Sie erklären, dass sie an der „Überbelegung“ keine Schuld treffe und dass sie sich bereits seit Wochen in dieser Lage befänden.

Wie die Tageszeitung „Il Resto del Carlino“ berichtet, lägen für das kleine Zwei-Sterne-Hotel, das in Wirklichkeit nur über 40 Betten verfügt, bereits rund 500 Buchungen vor. All diese Kunden geben an, für den vermeintlichen Urlaub bereits 200 bis 400 Euro gezahlt zu haben. Einem dieser Urlauber wurde nach seiner Ankunft mitgeteilt, dass sein gebuchtes Zimmer nicht zur Verfügung stehe. Erst nach einer Zahlung von weiteren 1.400 Euro bekam er zwar ein Zimmer, aber nicht die versprochene Vollpension. Obwohl auf der Webseite des Hotels vollmundig versprochen wird, dass die Küche bis Mitternacht geöffnet sei und es den Gästen an nichts mangeln werde, stand auch eine andere Familie, die das gesamte Urlaubspaket gebucht hatte, ohne Essen und Unterkunft da.

Aber es gibt noch eine weitere Besonderheit. Einige der bedauernswerten Hotelgäste erklären, die Kaution auf ausländische Konten – unter anderem irische Bankkonten – eingezahlt zu haben. Für Außenstehende ist es ein Rätsel, warum ein Hotel, das diese „Buchungspolitik“ verfolgt, nicht längst von den Behörden geschlossen wurde und weiterhin geöffnet bleiben darf. Der Verband der Touristiker, der um eine Erklärung gebeten wurde, gibt an, dass es sich um eine „bürokratische Angelegenheit“ handle.

„Ohne das Vorhandensein einer zertifizierten E-Mail-Adresse Pec und angesichts der Tatsache, dass die Eigentümerin in Turin ansässig ist, dauert es eine gewisse Zeit, bis ihr die behördliche Schließung ihres Betriebs gerichtlich mitgeteilt werden kann“, so der Hotelierverband von Rimini. Der Verband fügt hinzu, dass es nicht das erste Mal sei, dass sich diese Eigentümerin auf diese Art und Weise verhält. In der Vergangenheit hätten die gleichen Eigentümer in anderen Hotels mit ihren Gästen ein „ähnliches Spiel“ getrieben.

In Rimini ist der Aufruhr groß. Neben den betrogenen Urlaubern ärgert sich auch der Hotelierverband von Rimini. Letztere sorgen sich um die Reputation von Rimini, die wegen einiger schwarzer Schafe Schaden nimmt. Um in Zukunft solche Betrügereien rechtzeitig zu unterbinden, werden Forderungen laut, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um solche Betriebe sofort schließen zu können.