„Ich brauche dich sofort“: Jesolo sucht verzweifelt nach Saisonkräften

Jesolo – Genauso wie letztes Jahr suchen Italiens Tourismusorte auch heuer verzweifelt nach Saisonkräften.

Der vielleicht beliebteste Urlaubsort der Südtiroler – der Adriaküstenort Jesolo – macht da keine Ausnahme. Die Hoteliers und Restaurantbetreiber geben für diese Misere vor allem dem Bürgergeld die Schuld, aber ein Journalist des „Corriere del Veneto“, der sich als Arbeitssuchender ausgab, deckte unglaubliche Zustände wie Angebote zur Schwarzarbeit und „freiwilligen Verzicht“ auf Ruhetage auf.

Dass in Jesolo, das sich über die Pfingstgäste aus Deutschland und Österreich und natürlich auch über jene aus Südtirol freut, verzweifelt nach Saisonkräften gesucht wird, ist kein Geheimnis. Die Auslagen der Hotels, Restaurants und Geschäfte, die Jesolos beliebteste Flaniermeile – die Via Bafile – säumen, sind voller Stellenangebote. Einem Journalisten des „Corriere del Veneto“, der sich nach den Angeboten erkundigte, erhielt von fast allen die Antwort, dass er, wenn er nur wolle, sofort anfangen könne.

„Vor der Pandemie lag auf meinem Schreibtisch bereits im April ein ganzer Stapel von Bewerbungen. In der Hoffnung, arbeitswillige Saisonkräfte zu finden, bin ich nun gezwungen, alle zehn Minuten meine Mails zu kontrollieren“, klagt der Inhaber eines Restaurants. Über die Gründe für diese Misere hat jeder Arbeitgeber seine eigenen Ansichten, aber der Großteil glaubt, dass es vor allem am Bürgereinkommen liege. „Wer bringt einen Arbeitslosen dazu, für 1.300 Euro im Monat zu mir zu kommen, wenn er einfach am Strand liegen und vom verdammten Bürgereinkommen leben kann? Nur diejenigen, die noch einen Funken Würde haben, sind bereit, sich die Hände schmutzig zu machen“, so ein Hotelier, der keine Zweifel hegt.

Allerdings gibt es Stimmen, die behaupten, dass genau diese 1.300 Euro – das durchschnittliche Monatsgehalt, das einem Kellner in Jesolo geboten wird – das Problem seien. Der Kritik, dass dies zu wenig sei, entgegnen die Arbeitgeber, dass dieser Gehalt nur die Grundlage darstelle und er durch Überstunden, Feiertagsarbeit, dem 13. Monatsgehalt und den Verzicht auf Urlaub schnell und reichlich aufgebessert werden könne.

Der Mangel an Saisonkräften im Tourismussektor von Jesolo ist inzwischen dermaßen groß, dass die Hoteliers, Restaurantbetreiber sowie die Inhaber von Tabaktrafiken und Geschäften dazu übergegangen sind, sich untereinander Konkurrenz zu machen.

Während die famosen 1.300 im Monat, die Kellnern oder Angestellten in den Geschäften normalerweise angeboten werden, dazu dienen, ihnen die nötige Sicherheit zu bieten, soll die Möglichkeit, „schwarz“ Hunderte von Euro dazuverdienen zu können, Arbeitssuchende in den eigenen Betrieb locken. „Ich biete dir netto 1.300 Euro und zahle dir für jede Stunde extra zehn Euro, die ich dir in einem Umschlag gebe“, so das Angebot eines Inhabers einer Tabaktrafik.

Auch in der Gastronomie werden Kellner gesucht. Ein Inhaber bietet eine Stelle als Kellner vom 1. Juni bis Mitte September an. Auch in diesem Fall werden die „üblichen“ 1.300 Euro mit einem „schwarzen Zuschlag vergoldet“. „Je nachdem, wie viel du arbeiten willst, lege ich dir 400 bis 500 Euro obendrauf. Die Bedienung der Tische ist einfach, man lernt es schnell. Mir genügt, dass du keine Drogen nimmst und dich nicht betrinkst, ich will keinen Ärger“, so der Inhaber eines Restaurants kurz und bündig.

Der Journalist sagt nicht gleich zu, aber der Touristiker hat es eilig. „Ich rufe dich an. Wenn sie dir anderswo mehr bieten, dann traue ihnen nicht, denn dann musst du zwölf Stunden am Stück arbeiten. Sei vorsichtig. Du wirst sehen, dass wir eine Einigung finden werden“, wirbt der Restaurantbetreiber, der den angeblichen Bewerber für seine Stelle nicht an andere verlieren will.

Dieses Angebot gilt in Jesolo aber als gut. Der Inhaber eines Bistros bietet für eine Siebentagewoche und Arbeitszeiten von 18.00 Uhr bis Mitternacht monatlich lediglich 1.200 Euro, was einen Stundenlohn von kaum mehr als sechs Euro bedeutet. Besser läuft es bei einer Bar an der Flaniermeile. „Ich brauche jemanden, der Mojitos und auch ein paar andere Cocktails machen kann“, meint die Inhaberin. Neben einem Barkeeper sucht sie aber auch einen Rausschmeißer. „In Jesolo sind in den Sommernächten manchmal alle möglichen Typen unterwegs. Wenn es ein Betrunkener übertreibt, braucht es einen Mann, der ihn hinauskomplimentiert“, so die Inhaberin über ihr Arbeitsangebot. „Ich biete dir 1.400 Euro und einen freien Tag, aber ich brauche dich sofort“, fügt sie hinzu.

In den Hotels erhält der Journalist ähnliche Angebote, wobei ihre Inhaber nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass sie im Gegensatz zur Konkurrenz auch Kost und Logis offerieren.

Wer mehr verdienen will, kann sich als sogenannter Hilfspizzaiolo bewerben. „Mein Vater bereitet den Teig, die Teiglinge und die Pizzen vor. Du musst dich nur um den Belag kümmern und aufpassen, dass sie nicht anbrennen“, so der Inhaber einer Pizzeria, der für einen Vollzeitjob 2.100 Euro bietet. Für eine Saisonkraft ist das in Jesolo ein Spitzengehalt.

Jene hingegen, die als Gärtner die Parkanlagen der Hotels betreuen oder sich um die Wartung und Sauberkeit der Schwimmbäder kümmern, müssen sich gleich wie der Großteil der anderen Angestellten mit Stundenlöhnen von sieben bis acht Euro und Gehältern von etwa 1.300 Euro begnügen. „Mit den ‚schwarzen Überstunden‘ kommst du aber auf rund 1.800 Euro. Das ist ein gutes Angebot“, erklärt ein Hotelier, der seine Stelle bewirbt.

Abschließend kann man sagen, dass jene, die einen Sommerjob an der Adria suchen, heuer sicher fündig werden. Ob die gebotenen Löhne – Schwarzgeld inbegriffen – und die Arbeitsbedingungen – lange Arbeitszeiten bis in die Nacht hinein sowie die Bereitschaft oftmals auf den freien Tag zu verzichten und den Dienst an die Bedürfnisse des Hotels oder Restaurants anzupassen – akzeptabel sind oder nicht, muss jeder Einzelne für sich selbst entscheiden.

Die Frage hingegen, ob die Touristiker genügend Personal finden werden oder ob der Mangel an Saisonkräften Italiens heuer wieder boomende Tourismuswirtschaft einbremsen wird, kann erst im September beantwortet werden. Mit Blick auf die vielen bekannt gewordenen Missstände, die das Bürgergeld betreffen, fordern Italiens Wirtschaftstreibende aber nicht ganz zu Unrecht seine Abschaffung oder zumindest seine Bindung an die Annahme eines konkreten Arbeitsangebots.