Neapel – Die immer höheren Rechnungen für Strom und Gas drücken den Einzelhandel an die Wand.

Da die Energiekosten nicht nur den gesamten Gewinn auffressen, sondern inzwischen sogar das Überleben seiner Firmen gefährden, sieht sich ein Unternehmer gezwungen, zwei seiner fünf von ihm betriebenen Supermärkte zu schließen und die Hälfte seiner Angestellten zu entlassen. „Ich verkaufe meine Supermärkte in Neapel. Ich entschuldige mich bei den Angestellten, aber so kann ich nicht weitermachen“, so der 59-jährige Unternehmer Ferdinando Fabiano gegenüber der neapolitanischen Tageszeitung „Il Mattino“.

Energieintensive Industriezweige sind zwar am stärksten von den immer höheren Energiekosten betroffen, aber die massiv gestiegenen Rechnungen für Strom und Gas drücken neben den Kleinbetrieben und Lokalbetreibern auch den Einzelhandel immer häufiger an die Wand. Der Fall eines neapolitanischen Unternehmers, der sich gezwungen sieht, zwei seiner fünf Supermärkte zu schließen, steht für viele Betriebsinhaber, die keinen anderen Ausweg mehr sehen.

Um seine „Frustration“ und „die unternehmerische Sackgasse“, in der er sich gefangen sieht, zu beschreiben, wandte sich der 59-jährige Ferdinando Fabiano, der in der Umgebung von Neapel fünf Supermärkte betreibt, schriftlich an die neapolitanische Tageszeitung „Il Mattino“.

„Wegen der stark gestiegenen Energiekosten arbeitet mein Unternehmen ständig mit einem Verlust. Mein größter Albtraum ist, den Betrieb einstellen zu müssen, ohne meine Mitarbeiter bezahlen zu können. Gerade sie waren es, die in den härtesten Monaten der Pandemie ihr Leben riskiert haben, um den Bürgern das Recht auf den Lebensmitteleinkauf zu gewährleisten. Ich werde nicht auf die Gründe für die Erhöhungen eingehen, aber ich werde die Ernsthaftigkeit des Problems unterstreichen und betonen, dass die bisher von der Politik in die Wege geleiteten Maßnahmen vollkommen unzureichend sind“, beklagt Ferdinando Fabiano.

„Ich komme nicht mehr über die Runden, weil die Rechnungen nicht mehr tragbar sind. In meinen Supermärkten wird bei einem monatlichen Umsatz von rund einer Million Euro ein Gewinn von 170.000 Euro erzielt. Von diesem Geld muss ich 70 Gehälter – das sind in etwa 90.000 Euro – und alle Spesen bezahlen. Im Juli habe ich allein für die Energie 76.000 Euro bezahlt. Es ist einfachste Mathematik, dass diese Ausgaben nicht mehr zu stemmen sind“, beschreibt der Unternehmer die finanzielle Sackgasse, in der er sich befindet.

„Ich werde weitermachen, bis sie mir den Strom abdrehen. Die Entscheidung, jene zwei Supermärkte, die den geringsten Gewinn abwerfen, zu schließen und in den anderen die Abteilungen mit dem höchsten Stromverbrauch – jene für Tiefkühl- und Frischwaren – zu verkleinern, ist schmerzhaft. Sie führt unweigerlich zur Entlassung der Hälfte des Personals. Ich möchte mich öffentlich bei den Mitarbeitern entschuldigen, die entlassen werden sollen. Sie wissen sehr wohl, dass wir zu einer einzigen Familie gehört haben. Noch vor einem Jahr sind die monatlichen Kosten für die Energie zwischen 2.300 Euro für den kleinsten und 7.500 Euro für den größten Supermarkt gelegen. Ab September des vergangenen Jahres sind die Rechnungen langsam, aber stetig teurer geworden. Nun werden für die beiden Supermärkte jeweils 14.500 und 22.500 Euro an Energiekosten fällig“, beschreibt der Unternehmer seine unhaltbare Lage.

Auf die Frage, ob es eine Lösung gebe, antwortet Ferdinando Fabiano mit einem Appell an die Regierung. „Im konkreten Fall meiner Unternehmen ist es nicht möglich, auf die Verkaufspreise einzuwirken. Den Supermärkten werden als Filialen die Preise von den Muttergesellschaften – in meinem Fall MD und Todis – diktiert. Die Maßnahmen der Regierung zur Abschaffung der Netzentgelte und die Steuergutschrift für den Kostenanstieg sind zwar lobenswert, aber wir benötigen dringend wirksamere Anreize. In der derzeitigen Lage können wir unsere Unternehmen nicht halten“, bittet der Unternehmer um höhere Entlastungen.

„Meine Gewinnspanne ist geringer als meine Ausgaben. Wenn ich meine Rechnungen bezahlen wollte, würde ich jeden Monat 50.000 Euro verlieren. Die Juni-Rechnungen habe ich noch bezahlt, aber ich habe dabei einen Verlust gemacht, der auf lange Sicht mein Unternehmen gefährdet. Wir sind auch dabei, die Klimaanlagen abzuschalten. Ich habe Angst, dass ich meine 70 Angestellten nicht mehr bezahlen kann. Aus diesem Grund versuche ich die beiden Supermärkte an jemanden zu verkaufen, der über höhere Geldreserven als ich verfügt“, fasst Ferdinando Fabiano gegenüber der neapolitanischen Tageszeitung „Il Mattino“ kurz seinen „Überlebensplan“ zusammen.

Viele italienische Unternehmer stehen vor ähnlichen Problemen. Will Italien keine Welle von Insolvenzen riskieren, wird die kommende Regierung nicht umhinkommen, weitere Entlastungspakete zu schnüren.