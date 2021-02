Venetien will sich selbst vier Mio. Vakzine beschaffen

Die italienische Regionen bemühen sich, unabhängig von der Zentralregierung in Rom, zusätzlichen Corona-Impfstoff zu erhalten. Die Region Venetien hat bei der italienischen Pharmabehörde AIFA einen Antrag für den eigenständigen Erwerb von vier Millionen Covid-Impfdosen eingereicht. Bisher habe die Region aus Rom noch keine Antwort erhalten, betonte der Direktor des venezianischen Gesundheitssystems, Luciano Flor am Freitag.

Das grüne Licht der AIFA sei die Voraussetzung, um sich auf den freien Markt Impfdosen zu beschaffen. Venetien hat Interesse am Erwerb einiger Millionen Dosen in der Schweiz signalisiert. Diese sollen mit Friaul Julisch Venetien und Emilia Romagna geteilt werden. Erwartet werden noch die schriftlichen Angebote der Pharmaunternehmen. Sollten sich die Verhandlungen nicht konkretisieren, könnten Kontakte zu Pharmaunternehmen in der Türkei, in Tunesien und in Russland aufgenommen werden, verlautete es in Venedig.

Auch der Präsident der Region Piemont, Alberto Cirio, versucht, Impfstoff für seine Region zu organisieren. In Zusammenarbeit mit den Handelskammern seiner Region will Cirio der römischen Regierung vorschlagen, autonom Impfdosen einzukaufen und dann an die Betriebe zu verteilen. Auch Südtirol informiert sich über mögliche Impfstoff-Ankäufe.

Die Impfkampagne in Italien hat sich wegen Engpässen bei der Lieferung der Vakzine aus dem Ausland stark verlangsamt. Dieser Tage wird in einigen Regionen mit der Impfung von Senioren über 80 Jahren begonnen. In der norditalienischen Region Ligurien wurde als erste Person über 80 der Genueser Stararchitekt Renzo Piano geimpft. Inzwischen erhielten 2,8 Millionen Italiener die erste Dosis. Der Reproduktionswert ist in Italien in einer Woche von 0,84 auf 0,95 gestiegen. Jeder fünfte Infektionsfall in Italien ist auf die englische Mutation zurückzuführen, teilten die Gesundheitsbehörden am Freitag mit.