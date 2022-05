Italien sagt heute “Ciao Green Pass”

Rom – In Italien entfällt heute der umstrittene Grüne Pass. Allerdings wird die Maskenpflicht nur zum Teil aufgehoben. Auch im Gesundheitswesen sowie in der Betreuung von Senioren werden die Zügel noch nicht locker gelassen. Wer in diesem Bereich arbeitet, unterliegt weiterhin der Impfpflicht.

Zwar fällt heute auch die grundsätzliche Maskenpflicht in Innenräumen, allerdings gibt es Medienberichten zufolge Ausnahmen. So muss man im öffentlichen Nah- und Fernverkehr weiterhin eine FFP2-Maske tragen – bis zum 15. Juni.

Maskenpflicht gilt auch bei allen Veranstaltungen und Sportwettkämpfen in geschlossenen Räumen, in Kinos oder Theatern. Am Arbeitsplatz gilt nun eine Empfehlung für den Mundschutz.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gilt bis zum Schulende auch an allen Schulen.