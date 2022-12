Italien stoppt gemeinsame Polizeipatrouillen mit China

Italien wird der chinesischen Polizei keine gemeinsamen Patrouillen mit seinen Beamten auf italienischem Gebiet mehr gestatten. Dies berichtete der italienische Innenminister Matteo Piantedosi im Interview mit der römischen Tageszeitung “Il Foglio”. Italien reagiert somit auf Berichte von Menschenrechtsaktivisten, laut denen China weltweit mehr als hundert Büros betreibt, die als illegale Polizeistationen genutzt werden.

Die Menschenrechtsorganisation “Safeguard Defenders” mit Sitz in Madrid will Beweise gefunden haben, dass China in ganz Europa inoffizielle Polizeistationen unterhalte, die ausgewanderte Chinesen überwache, schikaniere und in Einzelfällen auch zurück nach China “schicke”. In einigen Fällen sollen sie sich hinter “Auslandsbüros” verbergen. Bereits im September hatte die NGO erste Städte benannt, nun will die Organisation weitere Fälle aufgedeckt haben – insgesamt elf in Italien, darunter in Venedig, Prato bei Florenz und auch in Südtirol.

Die chinesischen Behörden haben die Anschuldigungen zurückgewiesen und erklärt, dass es sich bei den Einrichtungen um von Freiwilligen betriebene Zentren handle, die ihren Bürgern bei der Erneuerung von Dokumenten helfen und andere Dienstleistungen anbieten würden, die während der Corona-Pandemie unterbrochen wurden.

Laut Safeguard Defenders stehen die chinesischen Büros in Italien im Zusammenhang mit einem bilateralen Abkommen aus dem Jahr 2015, das chinesischen Polizisten die Teilnahme an gemeinsamen Patrouillen mit italienischen Kollegen in Rom, Mailand, Neapel und anderen Zentren ermöglicht. “Diese Formen der Zusammenarbeit werden nicht mehr praktiziert oder in anderen Formen wiederholt werden”, beteuerte der Innenminister. Die gemeinsamen Patrouillen mit chinesischen Polizisten fanden von 2016 bis 2019 statt und wurden im Zuge der Covid-19-Pandemie “ausgesetzt”, so Piantedosi.

“Safeguard Defenders” behauptet, dass Peking die Auslandszentren nutzt, um einige im Ausland lebende Chinesen unter Druck zu setzen, damit sie nach China zurückkehren und sich dort einer Anklage stellen. Derartige Operationen seien illegal und zielten höchstwahrscheinlich auf Dissidenten ab. Mehrere Länder, darunter Kanada, die Vereinigten Staaten, die Niederlande und Deutschland, haben Untersuchungen zu den Berichten der Menschenrechtsgruppe eingeleitet.