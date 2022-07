Italien will bis 2024 von Putins Gas wegkommen

Rom – Bis 2024 will Italien von russischen Gaslieferungen unabhängig sein. Laut dem Plan des Ministers für den ökologischen Übergang, Roberto Cingolani, sollen mit Sparmaßnahmen und anderen Lieferanten, die russischen Lieferungen ausgeglichen werden.

Italien befindet sich in einer anderen Situation wie Deutschland. Aufgrund seiner Nähe zu Nordafrika kann das Land auf andere Gaslieferanten zugreifen. Bereits nach dem Angriffskrieg in der Ukraine wurden dafür die Weichen gestellt. So wurden etwa mit Algerien neue Gaslieferverträge abgeschlossen.

Italien hat mittlerweile genügend Gasvorräte, um über den kommenden Winter zu kommen, falls Russland den Gashahn komplett zudreht. Außerdem soll Gas gespart werden, in dem in öffentlichen und privaten Gebäuden die Temperatur um ein Grad gesenkt und das Heizen um eine Stunde pro Tag reduziert wird. Damit sollen 2,5 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr gespart werden.

Auch die Beschleunigung der Entwicklung erneuerbarer Energiequellen ist ein wichtiger Baustein, um die Gesamtnachfrage nach Gas zu senken, mein Minister Cingolani.