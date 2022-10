“Italien wird sich mehr um sich selbst kümmern”

Rom – Erstmals seit ihrem phänomenalen Wahlsieg ist Giorgia Meloni von der Partei Fratelli d’Italia am Samstag öffentlich aufgetreten.

Beim Fest des Landwirteverbandes Coldiretti in Mailand hat die voraussichtlich künftige Regierungschefin Italiens unter anderem auch die Energiekrise in Italien und Europa thematisiert. Meloni hat eine europäische Lösung gefordert. Es sei falsch, dass die Staaten viel Geld ausgeben, um den Menschen unter die Arme zu greifen, und gleichzeitig Spekulationen am Energiemarkt weiterhin möglich seien. Man müsse die Spekulationen unterbinden.

Außerdem kündigte sie an, dass sich Italien künftig mehr um eigene Angelegenheiten kümmern werde. Das nationale Interesse müsse wieder an oberster Stelle stehen. Das bedeute keine negative Haltung gegenüber andere, sondern eine positive gegenüber sich selbst, so Meloni. Bei ihrem Auftritt am Fest der Landwirte machte sie sich außerdem für mehr Regionalität und lokale Versorgung stark.

Über ihre Ministerliste schweigt sie sich jedoch weiterhin aus. Ein Treffen mit Forza-Italia-Chef Silvio Berlusconi soll harmonisch verlaufen sein und es gab Signale zur konstruktiven Zusammenarbeit. Spekulationen gibt es hingegen zu Lega-Chef Matteo Salvini. Er hatte nämlich bislang das Innenministerium im Auge gehabt. Nun wird Medienberichten zufolge darüber spekuliert, dass er sich mit dem Landwirtschaftsministerium zufrieden geben könnte.