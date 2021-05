Italiener Bettiol siegt auf 18. Giro-Etappe solo

Alberto Bettiol hat sich auf der 18. Etappe des Giro d’Italia über 231 km von Rovereto nach Stradella eindrucksvoll durchgesetzt. Der 27-jährige Italiener, 2019 Sieger der Flandern-Rundfahrt, fing im letzten Anstieg noch Frankreichs Zeitfahrspezialist Remi Cavagna ab. Dieser hatte lange Zeit wie der Sieger ausgesehen, ehe ihm die Kraft ausging. Bettiol setzte sich vor seinem Landsmann Simone Consonni und dem Iren Nicolas Roche durch.

Das Feld mit dem Leader Egan Bernal legte einen Ruhetag ein und traf nach der längsten Etappe des diesjährigen Giro mit über 23 Minuten Rückstand in Stradella ein. Darunter war auch das Österreicher-Duo Felix Großschartner und Matthias Brändle. Am Freitag werden die Anwärter auf den Gesamtsieg wieder im Blickpunkt stehen. Die 19. Etappe endet nach 166 km mit der Bergankunft in Alpe di Mera.