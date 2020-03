Italiens Ärzte empfahlen längere Trainingspause

Die Mannschaftsärzte in der italienischen Fußball-Liga Serie A sprechen sich nach den jüngsten Infektionen entschieden dagegen aus, dass die Clubs den Trainingsbetrieb bald wieder aufnehmen. "Wir empfehlen dringend, eine deutliche Verbesserungen der Situation rund um das Coronavirus abzuwarten", schrieben die Ärzte am Samstag in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Italien ist mit mehr als 21.000 belegten Infektionsfällen und mehr als 1.400 Toten nach wie vor das am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land Europas. Mittlerweile wurde das Virus auch bei zehn Serie-A-Profis nachgewiesen. Die Fußball-Meisterschaft in Italien ist bis zum 3. April unterbrochen. Eine Wiederaufnahme direkt nach diesem Datum scheint aus heutiger Sicht jedoch nahezu illusorisch.