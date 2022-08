Junge Frau verlangt Bezahlung – der Arbeitgeber schlägt sie

Ausbeutung in Kalabrien - VIDEO

Soverato – Die Carabinieri von Soverato in der Provinz Catanzaro in Kalabrien haben Ermittlungen aufgenommen, nachdem eine 25-jährige Nigerianerin Anzeige erstattet hat. Sie ist in die Kaserne gegangen und hat erklärt, von ihrem Arbeitgeber geschlagen worden zu sein, nachdem sie ihren Lohn verlangt habe.

Die Frau hat die Szene mit ihrem Handy aufgenommen. Die Beobachtungsstelle gegen Ausbeutung hat das Video auf Facebook geteilt.

Wie die Beobachtungsstelle erklärt, war die 25-Jährige als Tellerwäscherin tätig. Sie hat sich zu ihrem Arbeitgeber begeben und zunächst höflich, aber bestimmt ihren Lohn verlangt.

Der Arbeitgeber will davon aber nichts wissen und verweist auf „Anwälte“ und „Carabinieri“.

Als sich die 25-Jährige weigert, zu gehen, eskaliert die Situation und der Arbeitgeber wird hangreiflich.

Zunächst schubst er die Frau vor sich her und verpasst ihr Fußtritte. Als er bemerkt, dass die Szene live gestreamt wird, versucht er, das Handy der 25-Jährigen zu zerstören.

Die Beobachtungsstelle gegen Ausbeutung verurteilt den Vorfall aufs Schärfste und spricht von einer „Schande“.

Personen, die Ähnliches erlebt haben, werden aufgefordert, über ihre Erfahrungen zu berichten. Wer in Kalabrien arbeitet und mit einem Stundenlohn von drei Euro abgespeist wird, solle sich melden. Dasselbe gelte für Personen, die gezwungen werden, schwarz zu arbeiten, sich erpresst fühlen oder untragbare Turnusdienste absolvieren müssen.