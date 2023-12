Juventus gewinnt dank späten Vlahovic-Treffers

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat in der 17. Runde einen mühevollen Auswärtssieg gefeiert. Die “Alte Dame” setzte sich am Samstag gegen Frosinone mit 2:1 durch, das Siegestor erzielte der in der 54. Minute eingewechselte Dušan Vlahovic neun Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Ein weiterer Treffer wurde dem Serben und Juventus wegen Abseits aberkannt. Die “Bianconeri” stehen in der Tabelle weiter auf dem zweiten Platz hinter Leader Inter Mailand.

Die Mannschaft von ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic empfängt am Abend (18.00 Uhr) im Heimspiel Lecce und kann ihren Vorsprung wieder auf vier Punkte ausbauen.