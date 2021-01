Juventus nach 2:0 über Bologna sieben Punkte hinter Milan

Italiens Fußball-Meister Juventus Turin hat am Sonntag den Rückstand auf Spitzenreiter AC Milan reduziert. Der Titelverteidiger gewann das Heimspiel gegen Bologna durch Treffer von Arthur (15.) und Weston McKennie (71.) mit 2:0, liegt damit nur noch sieben Punkte hinter den Mailändern und hat noch ein Spiel in der Hinterhand. Milan hatte bereits am Samstag gegen Atalanta Bergamo eine 0:3-Heimniederlage kassiert.

Von: apa