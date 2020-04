Karfreitagsriten in Rom und Jerusalem wegen Corona gestutzt

Wegen der Corona-Krise sind die Karfreitagszeremonien in Rom und Jerusalem auf ein Minimum beschränkt worden. Papst Franziskus muss alle Riten anlässlich des Todes von Jesus und der Auferstehung an Ostern ohne die sonst üblichen Pilgermassen begehen. Die katholische Kirche hatte die traditionelle Kreuzweg-Prozession (21.00 Uhr) wegen der Lungenkrankheit vom Kolosseum auf den abgesperrten Petersplatz verlegt.

Die Prozession und eine vorausgehende Feier im fast total leeren Dom werden nur per Live-Stream im Netz und in verschiedenen TV-Sendern zu sehen sein. Bereits am Gründonnerstag hatte Franziskus bei einer Auftakt-Messe mit wenigen kirchlichen Würdenträgern sehr einsam gewirkt. Der Papst hatte dabei an Priester, Ärzte und Pfleger erinnert, die in der Corona-Krise Großes leisten würden und von denen viele an der Covid-19-Krankheit gestorben seien. Die traditionelle Fußwaschung war wegen der Gesundheitsrisiken abgesagt worden.

Freitagmittag standen dann nur einige Polizeiwagen und vereinzelte Fernseh-Teams vor den Sperrgittern des Petersplatzes. Die Stimmung dort und in den fast leer gefegten Straßen der italienischen Hauptstadt wirkte trotz Sonnenscheins und warmen Temperaturen noch gedrückter als an den Vortagen.

Der Verzicht auf das bewegende Kreuzwegritual am Kolosseum dürfte dem 83 Jahre alte Kirchenoberhaupt schwer gefallen sein. Denn Franziskus ist dafür bekannt, dass er den Kontakt zu Menschen liebt. Bei der Prozession wird traditionell Jesus Leiden auf dem Weg zum Tod in 14 Stationen nachstellt. Diesmal sind nur ganz wenige Beteiligte dabei. Die Meditationstexte, die verlesen werden, stammen unter anderem von Häftlingen eines Gefängnisses aus dem norditalienischen Padua.

In den Tagen danach wird Papst Franziskus auch die Messen zum Osterfest und den traditionellen Segen “Urbi et Orbi” am Sonntag (12.00 Uhr) ohne Pilger feiern. Diese Festgottesdienste werden ebenfalls unter anderem im Internet übertragen.

In Jerusalem fielen die Prozessionen mit Gläubigen ebenfalls aus: Der Leiter des katholischen Patriarchats im Heiligen Land, Erzbischof Pierbattista Pizzaballa, ging am Karfreitag durch die Via Dolorosa in der Altstadt ohne Pilger. Wo sonst Tausende in mehreren Zügen den Leidensweg Jesu nachempfinden, ging Pizzaballa lediglich mit drei Begleitern bis zur Grabeskirche. Dort hielt er nach Angaben eines Sprechers des Franziskaner-Ordens eine kleine Andacht ab.

Die Kirche ist wegen der Ausbreitung des Coronavirus für die breite Öffentlichkeit geschlossen. Anders als in den vergangenen Jahren waren die Gassen in der Jerusalemer Altstadt insgesamt leer. Geschäfte und Gotteshäuser blieben geschlossen.

Unter den zahlreichen Online-Angeboten der katholischen Kirche zur seelsorglichen Begleitung der Gläubigen findet sich ab sofort auch ein Karfreitags-Kreuzweg durch die Altstadt von Jerusalem mit dem Rektor des Österreichischen Pilger-Hospizes im Heiligen Land. In einer rund halbstündigen Andacht, die über die Website www.jerusalempilger.at als Video abgerufen werden kann, führt laut Kathpress Hospiz-Rektor Markus Stephan Bugnyar betend durch die einzelnen Stationen entlang der Via Dolorosa. Die Kreuzweg-Andacht endet auf dem Vorplatz der für Besucher geschlossenen Grabeskirche.

Für Christen weltweit ist Ostern das wichtigste religiöse Fest. Sie feiern damit Jesus’ Auferstehung. Italien ist von der Corona-Pandemie besonders hart getroffen. Dort und in Israel gelten strikte Ausgangsbeschränkungen. Die israelische Regierung hat verfügt, dass sich Menschen nur unter bestimmten Bedingungen weiter als 100 Meter von ihren Häusern entfernen dürfen.