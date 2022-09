Kein Rosen-Tattoo für 15-jährigen Sohn

Sora – Cristiano Giulia arbeitet als Tätowierer. Vor 21 Jahren hat er sein Studio in Sora in der Provinz Frosinone eröffnet. Der Tattoo-Künstler wird allerdings nicht nur aufgrund seiner Erfahrung geschätzt. Seine klare Haltung in Sachen Berufsethik machte ihn über Nacht zu einer Berühmtheit. Eine Mutter, die unbedingt ein Rosen-Tattoo auf den Hals ihres 15-jährigne Sohnes wollte, blitzte bei ihm ab. Das Video der Begegnung auf TikTok ging viral.

Im Video hört man, wie die Mutter das Tattoo für ihren Sohn verlangt. Sie versucht es mit einer Anzahlung und mit Komplimenten. Doch der Tätowierer bleibt hart. „Die Ethik eines guten Tätowierers verbietet es, minderjährigen Personen die Hände, das Gesicht und den Hals zu tätowieren“, erklärt Cristiano Giulia. Als er die Frau fragte, wie alt ihr Sohn sei, erklärte sie, dieser sei fast 16. Für den Tattoo-Künstler war damit klar: Der Sohn ist noch nicht volljährig, eine Rose auf den Hals kommt daher nicht infrage.

„Für manche Eltern ist es leichter, den Wünschen ihrer Kinder sofort nachzugeben, weil sie von ihnen nicht bedrängt werden wollen. Ich habe es allerdings vorgezogen, den Auftrag abzulehnen, anstatt dieser Geisteshaltung des ‚Alles und Sofort‘ nachzugeben“, betont Cristiano Giulia. Man könne mit Geld nicht alles kaufen. „Nur weil das Gesetz es mir erlaubt, heißt das nicht, dass ich es auch unbedingt machen muss.“

Die Mutter des Jugendlichen reagierte sehr ungehalten auf die Abfuhr. Sie erklärte, sie werde sich an jemand anderen wenden. Dann knallte sie die Tür des Studios hinter sich zu.