„Lasst uns durch, wir müssen zur Arbeit, ihr nervt!“

Rom – Die Umfahrung von Rom war am Donnerstagmorgen Schauplatz unglaublicher Szenen.

Radikale Umweltaktivisten der „Letzten Generation“ und von „Extinction Rebellion“, die zwei Fahrspuren der Autobahn blockiert hatten, wurden von wütenden Autolenkern fortgetragen. Eine junge Aktivistin riskierte sogar, von einem Suv überfahren zu werden. „Ihr nervt“, so ein wütender Pendler, der in Wahrheit einen nicht jugendfreien Ausdruck verwendete. Mehrere Aktivisten, die mit ihrem Spruchband erneut die Fahrbahn besetzen wollten, wurden von aufgebrachten Autolenkern mit Gewalt von der Fahrbahn gezogen, wobei eine Aktivistin bei den Haaren gepackt wurde.

Es war gegen 8.30 Uhr, als zwei Gruppen von radikalen Umweltaktivisten der „Letzten Generation“ versuchten, die Umfahrung von Rom zu blockieren. Während die erste, aus fünf Aktivisten bestehende Gruppe von der Polizei noch rechtzeitig abgefangen werden konnte, gelang es den acht radikalen Umweltschützern der zweiten Gruppe auf der Höhe der Ausfahrt von Labaro, die beiden Fahrspuren zu besetzen und ihre Spruchbänder zu entrollen.

Da um diese Zeit viele Pendler die Umfahrung nutzen, um ihre Arbeitsplätze in der Ewigen Stadt zu erreichen, bildete sich vor den acht auf der Fahrbahn sitzenden Aktivisten sofort ein langer Stau. Mit dem ohrenbetäubenden Hupkonzert im Hintergrund verloren viele Autofahrer die Geduld.

Nach mehreren Aufforderungen, die Straße zu verlassen, stiegen mehrere wütende Autolenker aus ihren Fahrzeugen und begannen, die Aktivisten von der Fahrbahn wegzutragen. Zugleich kam es zu wilden verbalen Beschimpfungen und Auseinandersetzungen. „Ihr nervt“, so ein wütender Pendler, der in Wahrheit einen nicht jugendfreien Ausdruck verwendete. „Ich muss zur Arbeit“, „Geht mir aus dem Weg“, „Die Leute können nicht euretwegen zu spät zur Arbeit kommen“ und „Haut ab und lernt euch euer Brot zu verdienen“, so einige erzürnte Autofahrer. „Ihr habt das Recht zu protestieren, aber ich habe das Recht, meine Tochter zu ernähren. Lasst mich durch“, so eine aufgebrachte Pendlerin.

Wie schnell die Spannungen in eine Tragödie hätten münden können, zeigten jene Momente, als der Lenker eines Kia Sorrento sich weigerte anzuhalten und sein schweres Fahrzeug fortbewegte, obwohl sich eine junge Aktivistin vor dem Suv befand. Die junge Frau, die nichts davon wissen wollte, die Asphaltspur zu verlassen, entfernte sich erst, als sie riskierte, überfahren zu werden. Währenddessen versuchte ihre Kollegin, den zur Weißglut gebrachten Autofahrer zu beruhigen.

Es folgten weitere, sehr spannungsgeladene Episoden. Mehrere Aktivisten, die mit ihrem Spruchband erneut die Fahrbahn besetzen wollten, wurden von aufgebrachten Autolenkern mit Gewalt von der Fahrbahn gezogen, wobei eine Aktivistin bei den Haaren gepackt wurde.

Die weggetragenen Aktivisten gaben aber nicht auf und versuchten immer wieder, auf die Fahrbahn zurückzukehren. Selbst die Polizeibeamten mehrerer Streifen, die inzwischen eingetroffen waren, hatten alle Mühe, die Ordnung wiederherzustellen. Mehrere Aktivisten wurden zur Aufnahme ihrer Personalien zur Polizeidienststelle gebracht.

In einem Facebook-Beitrag, in dem die Umweltaktivisten der „Letzten Generation“ zu ihrer Aktion auf der Umfahrung von Rom Stellung beziehen, zeigen die Umweltaktivisten Verständnis für die Wut der Autofahrer, die zur Arbeit wollen, unterstreichen aber, dass dies ihre einzige Möglichkeit sei, sich Gehör zu verschaffen.

„Wir haben es satt, dass man uns nicht zuhört und dass so getan wird, als ob nichts passiert. Während die Flüsse austrocknen, die Felder immer schwieriger zu bestellen sind und die Lebensmittelpreise steigen, werden die Hitzewellen immer häufiger und stärker. Wir sind es leid zu sehen, wie der Kampf ums Wasser eskaliert und wie Menschen in ständiger Angst leben, ihre Kinder nicht mehr ernähren zu können. Wir haben es satt, dass all dies ständig ignoriert wird und so getan wird, als ob dies weit von uns entfernt geschehe und uns, die wir in Italien leben, nicht treffen könne, obwohl diese Probleme auch bei uns entstehen. Wir sind es leid zu sehen, dass die Regierung auf all dies nur mit Ausreden und falschen Versprechungen reagiert. Wir sind müde, aber selbst wenn ihr uns überfahren wollt, um pünktlich im Büro zu sein, nehmen wir das Risiko in Kauf, etwas dagegen zu tun“, so die Stellungnahme der „Letzten Generation“ auf ihrer Facebook-Seite.

Auch jene, die für die Ideale der Umweltaktivisten Verständnis aufbringen, hegen aber Zweifel, ob es der richtige Weg sei, zur Hauptverkehrszeit die Umfahrung zu blockieren.