Laura Pausini liefert mit “Anime Parallele” Konzeptalbum ab

Am 27. Oktober erscheint das neue Album von Laura Pausini

Laura Pausini blickt auf eine Karriere von 30 Jahren zurück. Keine italienische Künstlerin hat nach Angaben ihrer Plattenfirma weltweit mehr Auszeichnungen erhalten. In Österreich blieb ihr allerdings bisher der ganz große Durchbruch verwehrt. Fünf Jahre nach dem Album “Fatti Sentire” kommt am 27. Oktober der Nachfolger “Anime Parallele” in den Handel.

Zuletzt absolvierte für die 49-Jährige eine Welttournee, es entstand ein Biopic und sich durfte sich über eine Golden-Globe- und eine Oscar-Nominierung freuen. Über ihr neues Album meinte sie: “Mein Verstand sprang von Null auf Tausend, als ich das gesamte Album zum ersten Mal hörte, ganz besonders beim Hören des ersten Tracks. Er ist sozusagen die Pforte zu dem neuen Pfad.” Sie betrachte das Projekt, ein Konzeptalbum, das die Menschen und die Menschlichkeit feiert, als eines ihrer bisher wichtigsten überhaupt.