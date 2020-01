Lazaro vor Inter-Abschied – Newcastle, Leipzig interessiert

Valentino Lazaro wird im Frühjahr aller Voraussicht nach die Clubfarben wechseln. Im vergangenen Sommer zu Inter Mailand gewechselt, kommt Österreichs Fußball-Teamspieler beim Serie-A-Spitzenclub derzeit nicht über die Rolle als Wechselspieler hinaus. Inter will den 23-Jährigen laut Medienberichten verleihen. Als Interessent hat sich nun Newcastle United deklariert, auch RB Leipzig wurde genannt.

“Es ist allgemein bekannt, dass sein Manager am Wochenende hier war. Wir hoffen, dass sich daraus etwas entwickelt. Schauen wir einmal, was die nächsten 24 oder 48 Stunden bringen”, sagte Newcastles Trainer Steve Bruce am Montagnachmittag. Der Club liegt in der Premier League derzeit auf dem zwölften Tabellenplatz. Von Deutschlands Bundesliga-Tabellenführer Leipzig soll laut Angaben von Sky Sportdirektor Markus Krösche in Mailand vorstellig geworden sein.

Die italienische Presse zitierte am Dienstag jedenfalls Lazaros Berater Max Hagmayr, wonach einige Clubs an Lazaro interessiert seien. Inter strebt demnach eine Leihe samt anschließender Kaufoption an. Ersatz für den Steirer, der um rund 22 Millionen Euro von Hertha BSC geholt wurde, haben die Mailänder offenbar bereits gefunden. Victor Moses steht vor einem Engagement bei den “Nerazzurri”, der Nigerianer soll leihweise von Chelsea kommen.