Lebensmittelvergiftung: Urlaub endet für 18-Jährigen tödlich

Trient/Otranto – Die Staatsanwaltschaft von Trient untersucht den plötzlichen Tod eines 18-Jährigen aus Lavis, der am 23. September im Trientner Krankenhaus wenige Tage nach seiner Rückkehr aus einem Urlaub in Apulien verstorben ist. Ursache ist offenbar eine Lebensmittelvergiftung, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Die Carabinieri-Einheit für Lebensmittelsicherheit und Hygiene NAS der Stadt Lecce hat in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsbetrieb Kontrollen in der Unterkunft durchgeführt, in der Paolo Rizzoli – so lautet der Name des Verstorbenen – gewohnt hat. Ermittelt wird derzeit gegen Unbekannt. Der Vorwurf lautet auf fahrlässige Tötung.

Ersten Vermutungen zufolge handelt es sich bei der Todesursache um eine schwere Form der Lebensmittelvergiftung aufgrund von Kolibakterien. Diese Diagnose hat das Krankenhaus in Trient erstellt.

Der 18-Jährige war erst vor wenigen Tagen aus Otranto zurückgekehrt. Dort hatte er die Zeit von 11. bis 18. September in einem Feriendorf in der Nähe der Alimini-Seen verbracht. Kurz vor seiner Abreise traten Fieber und Bauchschmerzen als erste Symptome auf.

Trotzdem hielt er sich noch in einigen anderen Orten auf, bevor er nach Hause zurückkehrte. Dabei verschlechterte sich sein gesundheitlicher Zustand zusehends, sodass er vom 20. bis 22. September ins Krankenhaus von Rovereto eingeliefert werden musste. Von dort wurde er dann nach Trient verlegt.

Die Analysen sollen nun ans Tageslicht bringen, was der 18-Jährige zuletzt gegessen hat und was die Lebensmittelvergiftung verursacht haben könnte.