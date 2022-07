Calenzano – Die Kleinstadt Calenzano bei Florenz war Schauplatz eines unglaublichen rassistischen Angriffs.

Ein Mann riss einer schwangeren Frau zuerst ihren Burqa vom Gesicht und stieß sie vom Zug zurück auf das Bahngleis. „Leute wie du haben hier nichts zu suchen, verstanden?“, schrie der Mann die Frau an. Zutiefst erschrocken ergriff die Frau die Flucht.

Dank mehrerer Zeugenaussagen und der Aufnahmen einer Überwachungskamera konnte der Unbekannte bald identifiziert werden. Am Tag nach der Tat nahm die Bahnpolizei den Mann, einen 35-jährigen Berufspendler, fest. Er wird sich wegen Körperverletzung und Nötigung, die aus niedrigen Beweggründen und Rassismus verübt wurden, vor Gericht verantworten müssen.

Der Angriff ereignete sich am 15. Juli im Bahnhof von Calenzano bei Florenz. Eine Frau aus Marokko, die einen schwarzen Burqa trug, hatte zusammen mit ihrem elfjährigen Sohn kaum den Regionalzug nach Florenz bestiegen, als sich sofort ein sich aggressiv verhaltender Mann auf sie zubewegte. „Du kannst hier nicht bleiben, hast du verstanden?“, schrie er sie an. „Leute wie du gehören nicht hierher, verstehst du?“, fuhr der Unbekannte, der völlig in Rage geraten war, fort.

Kurz darauf riss er ihr den Schleier vom Gesicht und begann sie in Richtung der Tür zu schubsen. Zuletzt stieß der Mann die Marokkanerin aus dem Zug zurück auf das Bahngleis. Zusammen mit ihrem weinenden Sohn ergriff die schockierte und zutiefst erschrockene Frau die Flucht.

Nachdem sie mit dem nächsten Zug Florenz erreicht hatte, begab sie sich sofort zur Polizei und brachte den rassistischen Vorfall zur Anzeige. „Dank der im Regionalzug installierten Überwachungskameras konnte der Täter rasch identifiziert werden“, erklärte später die Eisenbahnpolizei. Beim Unbekannten handelte es sich um einen 35-jährigen Mann, der im nahen Vaiano wohnt und jeden Tag denselben Zug nimmt, um seinen Arbeitsplatz in Florenz zu erreichen.

Ein auffallender Rucksack, den der 35-Jährige sowohl während der Tat als auch am Tag seiner Festnahme bei sich hatte, trug dazu bei, den 35-Jährigen zweifelsfrei als den Urheber des rassistischen Angriffs zu identifizieren. Der Zugführer und weitere Fahrgäste, die Zeugen der Tat geworden waren, bestätigten die Aussage der Marokkanerin.

Die zuständige Staatsanwaltschaft von Prato eröffnete gegen den 35-Jährigen ein Justizverfahren. Er wird sich wegen Körperverletzung und Nötigung, die aus niedrigen Beweggründen und Rassismus verübt wurden, vor Gericht verantworten müssen.