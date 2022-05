Maskenpflicht am Arbeitsplatz bleibt bis Ende Juni bestehen

Bozen – In Sachen Maskenpflicht am Arbeitsplatz schlägt die Regierung in Rom nun doch einen anderen Kurs ein.

Seit dem 1. Mai galt lediglich eine Empfehlung, den Mund-Nasen-Schutz am Arbeitsplatz zu tragen. Nun bleibt die Maskenpflicht doch bis zum 30. Juni aufrecht. Medienberichten zufolge gilt die Pflicht in Innenräumen sowie im Außenbereich.

Offenbar soll erst kurz vor dem 30. Juni beschlossen werden, ob die Maskenpflicht am Arbeitsplatz danach ausläuft. Die Gewerkschaften sind mit dem Kurswechsel zufrieden. Somit würde die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht werden.