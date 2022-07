Meloni: “Niemand muss Angst vor Mitte-Rechts haben”

Rom – Nach dem Sturz der Regierung Draghi sind die politischen Parteien in Italien auf Wahlkampf getrimmt. In den Umfragen liegt Mitte-Rechts in Führung, wobei sich die Chefin von Fratelli d’Italia (Brüder Italiens) schon als künftige Ministerpräsidentin sieht. Nun hat sie mit Blick ins Ausland betont, dass Italien bei einem Sieg des Mitte-Rechts-Bündnisses auf internationaler Ebene weiterhin zuverlässig auftreten werde. Dabei geht sie auch auf Distanz zu den Neofaschisten in ihrer Partei. Man wolle eine große konservative Partei aufbauen, so Meloni.

Indes sind die Parteien im Mitte-Links-Spektrum zersplittert. Zu einem Bündnis konnten sie sich noch nicht durchringen. Der Partito Democratico schließt eine Zusammenarbeit mit der Fünf-Sterne-Bewegung aus. Sie hatte gemeinsam mit Lega und Forza Italia die Regierung Draghi zu Fall gebracht.

Aus Südtiroler Sicht geht es bei den Parlamentswahlen in zwei Monaten um eine gute Vertretung im italienischen Parlament. Neben der SVP wollen auch die deutschen Oppositionsparteien antreten. Die SVP hat nun vorgeschlagen, dass alle deutschsprachigen Südtiroler Parteien gemeinsam antreten. Dadurch erhöhe sich die Chance auf die hart umkämpften Sitze im Parlament. Die Opposition gibt sich aber skeptisch. Die ersten Gespräche wurden geführt, beschlossen ist aber noch nichts.