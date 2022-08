Meloni sieht sich bereits als erste Ministerpräsidentin Italiens

Rom – Italiens Mitte-Rechtsparteien setzen ihren Wahlkampf fort. Während an Arbeitstischen am Programm gebastelt wird, bringen sich die Anführer der Parteien in den Medien in Stellung. Giorgia Meloni von “Fratelli d’Italia” hat nicht nur erklärt, wie sie sich die Zukunft des Landes vorstellt, sondern auch die Möglichkeit offen ausgesprochen, nach den Parlamentswahlen die erste Ministerpräsidentin Italiens zu werden. “Es wäre eine große Ehre für mich, zur Regierungschefin aufzurücken”, sagte Meloni in einem Interview mit dem US-Sender Fox News.

In den Umfragen liegt Fratelli d‘Italia in Führung. Lega-Chef Salvini gibt sich aber noch nicht geschlagen. Wenn die Lega nur eine Stimme mehr bekommt als Fratelli d’Italia, dann wolle er Ministerpräsident werden, sagte Salvini. Beide Parteien haben sich den Kampf gegen die illegale Einwanderung auf die Fahne geschrieben, indem die Häfen für Schiffe mit Flüchtlingen gesperrt werden, und sie versprechen Steuersenkungen sowie eine Erhöhung der Mindestpensionen.

Meloni hat außerdem noch einmal ihre Ansichten über die Außenpolitik und darüber, wie sich Italien im internationalen Gefüge einordnen sollte, bekräftigt. „Wir sind uns darüber im Klaren, welche Haltung Italien einnehmen muss, um die eigenen Interessen zu wahren“, erklärte Meloni laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa. Fratelli d’Italia habe die Regierung Draghi bei Waffenlieferungen in die Ukraine aus der Opposition heraus unterstützt.

“Wir haben die Ukraine immer verteidigt. Der Westen muss wissen, dass er mit uns rechnen kann. Ich würde keine Zweideutigkeit in diesem Punkt tolerieren”, erklärte Meloni. Die Ukraine sei die Spitze des Eisbergs in einem viel umfassenderen Konflikt, der darauf abzielt, die Weltordnung neu zu gestalten. Wenn der Westen verliere, seien Russland von Putin und China von Xi die Gewinner. Im Westen wären die Europäer jene, die den höchsten Preis dafür bezahlen.

Meloni hat auch institutionelle Reformen angesprochen. Fratelli d’Italia will die Direktwahl des Staatspräsidenten umsetzen.