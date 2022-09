Mitte-Links muss auf die Oppositionsbank

Bozen/Rom – Mitte-Rechts holt den Wahlsieg in Italien. In Südtirol ist hingegen die SVP weiterhin stärkste Kraft. Sie wird wohl fünf Parlamentarier stellen. Der sechste Parlamentssitz geht an Luigi Spagnolli. Aus Südtiroler Sicht ist man also gut aufgestellt. Dennoch: Aus Rom weht künftig ein anderer Wind.

Giorgia Meloni sieht das Ergebnis als klaren Regierungsauftrag für das Mitte-Rechts-Bündnis unter der Führung von Fratelli d’Italia. Ihre Partei hat rund 26 Prozent der Stimmen erhalten, während die Lega und die Forza Italia mit jeweils rund acht bis neun Prozent deutlich schwächer sind. Besonders die Lega musste im Vergleich zur vorhergehenden Wahl deutlich Federn lassen.

Mitte-Links muss in die Opposition

Das Mitte-Links-Bündnis ist mit rund 26 Prozent abgeschlagen. Der Partito Democratico kommt nur auf knapp 20 Prozent und hat die Wahlniederlage bereits eingestanden. Der PD wird im neuen Parlament auf der Oppositionsbank sitzen. Die Fünf-Sterne-Bewegung hat den totalen Absturz vermieden und kommt nun noch auf rund 15 Prozent der Stimmen. Die Stimmen konnte der M5S vor allem in Süditalien erobern. Der Zentrumsblock von Calenda und Renzi schafft knapp acht Prozent.