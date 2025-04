Monte Brento: 55-jährige russische Basejumperin tot aufgefunden

Von: ka

Dro – Bei einem missglückten Wingsuit-Sprung vom Monte Brento im Trentino ist am 25. April eine russische Basejumperin ums Leben gekommen.

Die 55-jährige Frau war am frühen Nachmittag von einem Sprung von der Cima alle Coste nicht zurückgekehrt. Der Notruf 112 wurde gegen 19.40 Uhr abgesetzt, da die Frau nicht in ihre Unterkunft zurückgekehrt war. Ihr Auto wurde auf dem Parkplatz gefunden.

Die bereits in der Nacht eingeleitete Suche nach der Frau blieb zunächst erfolglos. Am Samstagmorgen gegen 10.00 Uhr dann die traurige Gewissheit: Die Frau war bei einem Wingsuit-Sprung tödlich verunglückt. Die Leiche der Russin konnte am Samstagvormittag von einem Team der Trentiner Bergrettung 180 Meter unterhalb der Absprungstelle Becco dell’Aquila in einem undurchdringlichen Waldgebiet auf rund 700 Metern Seehöhe gefunden werden.

Nach einer ersten Rekonstruktion scheint es wahrscheinlich, dass die Frau nach dem Flug in ihrem Wingsuit nicht mehr in der Lage war, ihren Fallschirm zu öffnen. Ihr Leichnam wurde mit einem Hubschrauber geborgen und in die Leichenhalle von Dro gebracht.