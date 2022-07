MSC baut zwei wasserstoffbetriebene Kreuzfahrtschiffe

Die schweizerisch-italienische Reederei MSC hat den Bau von zwei Kreuzfahrtschiffen angekündigt, die auch mit Wasserstoff betrieben werden sollen. Investiert werden 3,5 Mrd. Euro, teilte MSC am Donnerstag mit. In der Summe enthalten sind auch jeweils 120 Mio. Euro für die Ausstattung älterer Modelle mit Flüssigerdgas-Motoren.

In See stechen sollen die beiden Schiffe 2027 und 2028. Explora Journeys, die Luxusreisemarke der Kreuzfahrtsparte von MSC, wird damit auf sechs Schiffe anwachsen. Für den Bau holt MSC einmal mehr den italienischen Schiffsbauriesen Fincantieri mit an Bord.

Die beiden Luxuskreuzfahrtschiffe würden dabei mit bisher einzigartigen Umwelttechnologien und Lösungen ausgestattet. Eine neue Generation von Flüssigerdgas-Motoren soll etwa das Problem des Methanschlupfes bekämpften – dies bezeichnet das Entweichen von nicht genutztem und nicht verbranntem Methan in die Atmosphäre.

Zudem sollen die Schiffe mit einem Auffangbecken für flüssigen Wasserstoff ausgestattet werden. Der kohlenstoffarme Treibstoff werde dann eine Sechs-Megawatt-Brennstoffzelle antreiben, um emissionsfreien Strom für den Hotelbetrieb zu erzeugen. Im Hafen angelegt sollen die Schiffe dadurch mit “Null-Emissionen” laufen.

Der Schifffahrtskonzern sieht darin denn auch einen wichtigen Schritt zum Ziel, bis 2020 seinen gesamten Kreuzfahrtbetrieb emissionsfrei zu gestalten. Eine entscheidende Rolle misst MSC dabei dem Flüssigerdgas zu. Dies sei der sauberste Schiffskraftstoff, der derzeit in großem Maßstab verfügbar ist.

CO2-Emissionen könnten dadurch im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen um bis zu 25 Prozent reduziert werden. Und mit der zunehmenden Verfügbarkeit von biologischem und synthetischem Flüssigerdgas werde diese Energiequelle der Zukunft den Weg zu einem CO2-freien Betrieb ebnen.