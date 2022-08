Mücken mit dem Usutu-Virus in Jesi entdeckt

Drei Menschen in Norditalien wurden infiziert

Jesi – In Jesi in der Provinz Ancona sind Mücken entdeckt worden, die das Usutu-Virus übertragen. Drei Menschen in Norditalien wurden bislang angesteckt.

Die Mücken wurden am Stadtrand identifiziert, wo sich unter anderem eine Pflanzenkläranlage, Bewässerungsteiche, Schotterseen, Gräben und Bäche befinden. Wie die Gemeinde erklärt, würde ein Eingriff zur Entseuchung nur wenig bringen. Stattdessen wurde eine Verordnung erlassen, die Einwohner und Arbeiter zu Maßnahmen verpflichtet, die eine Vermehrung der Mücken eindämmen soll.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, besteht derzeit keine Gefahr für die öffentliche Gesundheit. Die Mücken wurden außerhalb des bewohnten Gebietes entdeckt. Die Bürger sind aufgefordert, auf Balkonen, in Innenhöfen, Gärten, Friedhöfen oder in Parkanlagen jede kleinste Wasseransammlung im Freien zu vermeiden.

Der Rasen im Garten sollte regelmäßig gemäht und Sträucher sollten geschnitten werden, damit die Mücken keinen Unterschlupf finden. Außerdem sollte es die Bürger vermeiden, Töpfe, Behälter oder einfach nur Müll auf ihrem Privatgrund im Freien herumliegen zu lassen, wo sich im Fall von Regen Wasser sammeln könnte.

Das Usutu-Virus (USUV) ist eine Virusspezies aus der Gattung Flavivirus und wird durch Stechmücken übertragen. Es stammt ursprünglich aus Afrika, der Name leitet sich vom Fluss Usutu in Eswatini ab.

Das Virus ist aber nicht auf diese Region beschränkt und verursacht Infektionen bei Vögeln und Säugetieren, aber auch beim Menschen. Bei Vögeln ist die Infektion oft tödlich, beim Menschen verläuft die Infektion in der Mehrheit der Fälle symptomfrei oder mit geringen Beschwerden ab. Allerdings sind neurologische Symptome und schwere Krankheitsverläufe beim Menschen nicht ausgeschlossen, obwohl sie selten vorkommen.

Bei immungeschwächten und älteren Patienten wurden schwere Verläufe beobachtet. Typische Anzeichen sind Fieber, Kopfschmerzen und Hautausschläge. Das Virus kann jedoch auch eine Hirnentzündung auslösen.