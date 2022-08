Muren im Fassatal â€“ rund 150 Evakuierte

Vigo – Auch im Fassatal im Trentino haben sich am Freitagabend nach heftigen Gewittern Muren und Schlammlawinen gelöst. Rund 150 Personen – Touristen und Einheimische – mussten in Vigo di Fassa aus Hotels und aus Wohnhäusern evakuiert worden.

Der Bürgermeister von Vigo di Fassa sprach von Erdrutschen und einer “Wasserbombe”. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Die Evakuierten wurden in einem Zivilschutzzentrum und in Turnhallen untergebracht, wo sie die Nacht verbrachten.

In Pera die Fassa, in Vigo und in Pozza mussten mehrere Wohnhäuser evakuiert werden. Die Bewohner wurden in Hotels untergebracht.

In Fontanazzo und Campestrin, Fraktionen der Ortschaft Mazzin und San Jan, sind Bäche über die Ufer getreten und sorgten für Überschwemmungen. Eine Mure hat die Straße verlegt.

Auch im Aostatal mussten Straßen aufgrund des Unwetters gesperrt werden. Vier Personen wurden geborgen, die sich in ihrem Auto befanden, nachdem eine Mure auf die Straße nach Val Ferret oberhalb Courmayer abgegangen ist.