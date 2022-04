Mutter [35] stirbt nach häuslicher Schönheitsbehandlung an der Brust

Modena – In der Provinz Modena ist eine 35-jährige Mutter nach einer häuslichen Schönheitsbehandlung an der Brust verstorben. Laut der Nachrichtenagentur Ansa ließ sich die Frau über eine Punktion eine Substanz in den Busen injizieren. Um was genau es sich dabei gehandelt hat, ist derzeit noch unklar. Auch ob die ausführende Person – es soll sich um eine nicht in Italien geborene Frau handeln – überhaupt qualifiziert war, ist noch ungeklärt. Sie suchte das Weite, als die Familienangehörigen die Notrufnummer wählten.

Der Gesundheitszustand der 35-Jährigen verschlechterte sich im Zuge der Behandlung zusehends. Es wird davon ausgegangen, dass sie einen anaphylaktischen Schock oder einen Herzinfarkt erlitten hat. Eine Autopsie soll nun genaue Aufschlüsse geben. Die Familienangehörigen der Frau, die während der Behandlung zugegen waren, setzten einen Notruf ab. Als der Rettungsdienst eintraf, wurde versucht, die 35-Jährige für fast eine Stunde zu stabilisieren. Doch sie verstarb beim Eintreffen im Krankenhaus von Baggiovara.

Nun ermitteln die Carabinieri und fahnden nach der flüchtigen Schönheitspflegerin.